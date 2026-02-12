大阪桐蔭の元主将・ミノルマンが伝授…打撃でミートポイントの幅を広げる練習法

練習では理想の打球を飛ばせても、試合では思うように打てないのはなぜか。相手投手は内外、高低を投げ分けてくるため、打者はスイングの“奥行き”が求められる。「一番力が入るポイントで打ちきりなさい」と教わったことはないだろうか？ 大阪桐蔭高の元主将で、現在は野球指導者として活躍する「ミノルマン」こと廣畑実さんは、その常識に“待った”をかける。

廣畑さんは「打つポイントを限定してはいけない。一番いいところで全部打つことは現実的に不可能」と指摘する。実戦では緩い球に泳がされたり、速球に差し込まれたりする。だからこそ、打てる範囲を広げる「スイングの奥行き」を作ることが大事になる。

そのために推奨するのが、インパクトの位置を変えて振る練習だ。まずはバットを持たず、素手で感覚を確かめる。1つ目は「自分のベストなポイント」。前の手で作ったミートポイントに、トップの位置で構えた後ろの手を合わせ、パンと叩く。2つ目は、「詰まった時のポイント」になる“へその前”、3つ目は「泳いだポイント」で同じように手を合わせる。

次にバットを握って「ベスト」「詰まり」「泳ぎ」のスイングを繰り返す。「多くの選手は、気持ちいいところしか振っていないから、（差し込まれたり泳がされたりした時の）対処法が分からない」。打てるポイントを広げることで、より実戦的な打撃が可能になる。

重要なのは、どのポイントでも「振り切る」こと。差し込まれてもクルッと回転して振り抜けば、内野フライが外野に飛ぶ可能性が高まり、泳がされてもバットの先で拾って振り切れば、ヒットになる確率は上がる。「ホームランを打とうと思ったら、いろんな幅で打てる形を増やすのが一番大切です」。ミートポイントの幅を広げることで、打撃は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）