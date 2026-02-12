フリースタイルスキー女子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が11日に行われ、上位8人による2回目に冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一進出。78.00点で銅メダル選手と同点だったが、ターン点で及ばず4位となった。会場には異業種のレジェンドが観戦に訪れ、声援を送っていた。

激戦となった女子モーグルの会場を訪れたのは2000年シドニー五輪の柔道男子100kg級金メダリストの井上康生氏。自身のインスタグラムのストーリー機能を使用して、コブをバックに日本代表の旗を広げて撮った写真を投稿し、「Mogul」と記した。

現在は日本オリンピック委員会の常務理事も務める井上氏。続く投稿では同日に行われたスノーボード男子ハーフパイプの会場の写真を投稿。また前日にはフィギュアスケート男子SPの会場で、平昌五輪女子シングル4位の宮原知子さんと共に声援を送り「宮原さんの解説を頂きながらの贅沢な観戦でした」と語るなど、精力的に会場を回っているようだ。

Xにも「井上康生さんと観戦してたのですね」「一緒に応援してたんだね」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）