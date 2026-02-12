やっぱり【UNIQLO：C】がセンス良い！ サッと穿くだけでこなれる♡「優秀パンツ」

なんだかコーデがパッとしない……。そんなとき、おしゃれにアップデートするならこなれ見えが狙えるパンツがおすすめ。今回は、イギリスのデザイナー、クレア・ワイト・ケラーが手がける【UNIQLO：C（ユニクロシー）】のアイテムをピックアップ。存在感のあるバレルシルエットや、すっきり穿けるタック入りなど、センスアップできそうなパンツをご紹介します。

シンプルコーデでもサマになるバレルパンツ

【ユニクロ】「バレルパンツ」\3,990（税込）

カーブシルエットのパンツは今季のトレンド大本命なアイテム。ゆったりカーブしたシルエットでレッグラインを拾いにくく、体型カバーが期待できます。裾にかけて細くなっているので、足元はすっきり見えるのが嬉しいポイント。シンプルなワンツーでもサマになり、忙しい大人女性の強い味方になる予感。

楽ちん & きれい見え！ タック入りパンツ

【ユニクロ】「タックワイドテーパードパンツ」\3,990（税込）

リラックス感のあるワイドシルエットで、こなれた雰囲気に導いてくれるパンツ。フロントにタックが入っているので、ウエストまわりはすっきりとした印象。タックにつながるセンタープレスが美脚に見せてくれそう。ウエストは後ろのみゴムになっており、タックインスタイルも綺麗に決まります。カジュアルにもクリーンにも振りやすく、デイリーコーデで手放せなくなるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

