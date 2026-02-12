189万回以上視聴され6万件の「いいね」を獲得しているのは、引き出しに入るのが好きだった子猫の3年後の姿。何度も見返したくなる投稿には、「可愛さの破壊力にやられました」「ばぁーがめちゃくちゃ可愛い」と魅了される視聴者が続出しているようですよ。

【動画：引き出しの中が大好きな子猫→『３年後』、大きく成長した結果…まさかの光景が可愛すぎる】

引き出しがお気に入りだった子猫時代

Instagramアカウント「こたとつーちゃんと時々おたま」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのこたろうくんがお気に入りの場所で過ごす姿。こたろうくんのお気に入りは、なぜか「引き出し」なのだそうです。

小さかった子猫時代のこたろうくんは、浅めの引き出しにもころんと収納。奥まで入って「ばぁー」と出てくる可愛すぎる姿を披露していたといいます。中に物が入っていてもすっぽり入れるのは、子猫の特権ですね。

3年後の今は？

それから3年が経ち、大きく成長したこたろうくん。さすがに引き出しには入らないのでは…と思いますが、実は今でも机の上に座り込み、引き出しが開く瞬間をじっと待っているのだそうです。

飼い主さんの手によって引き出しが開かれると、もちろんこたろうくんは即座にイン。頭から入り、すぐさま“審査”を始めるのだといいます。こたろうくんの審査により却下された引き出しの中の物は、問答無用でどかされるのだとか。

引き出しが空になると…

引き出しが空っぽになると、こたろうくんはよいしょよいしょと頭から奥まで入り、ごろんと寝そべるとのこと。さすがに大きくなったため足やしっぽがはみ出しがちだそうですが、本人はご満悦なようです。

自由気ままに見えるこたろうくんですが、妹のつくねちゃんとしらたまちゃんの教育係を任されているなど、しっかり「お兄ちゃん」の役割を担う一面もあるとのこと。ときにはお気に入りの引き出しで休みたくなるのかもしれませんね。

お気に入りの場所で過ごすこたろうくんを見守る視聴者からは、「引き出し開けたら猫出てくる机っていいなあ」「専用引き出しを作らなければ」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「こたとつーちゃんと時々おたま」には、3兄妹の賑やかな毎日がたっぷり綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こたとつーちゃんと時々おたま」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。