紅茶好き、集合ーーーーッッ！！【スタバ】今すぐ真似したい♡「ドリンクカスタム」

【スターバックス】では、コーヒーが苦手な人にもおすすめなティービバレッジもラインナップされています。今回は、マニアおすすめの「ドリンクカスタム」をご紹介。紅茶好きさんはさっそく真似してみて。

よりフルーティーさがアップ！「ゆずシトラスティー」のカスタム

「スタバカスタム歴12年」の@ayumin0220stbさんが「1番好き」と言うこちら。シトラス果肉がアクセントになる「ゆずシトラスティー」をカスタムしています。ベースをイングリッシュブレックファストティーから、フルーティーな「ユースベリーに変更」。よりフルーティーさがアップして、シトラス果肉ともマッチしそうです。このカスタムは無料なので、ぜひ試してみて。

濃厚な甘さが欲しいときに！「ゼンクラウドウーロンティーラテ」カスタム

いろいろなカスタムドリンクを紹介している@stb_____gramさんが「めちゃくちゃ美味しいからぜひ」と推すのが、ウーロン茶にミルクを合わせた「ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ」をベースにした1杯。「ホワイトモカシロップに変更」して「はちみつ7周追加」することで「贅沢な香りと濃厚な甘さ」を楽しめるそう。「好きな茶葉で同じカスタムをしてもめちゃくちゃ美味しい」とのこと。いつもと一味違った1杯が飲みたいときに試してみては？

