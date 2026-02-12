今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんと赤ちゃん。すやすや眠っていた赤ちゃんに対して、猫ちゃんはそっと自分の体を枕代わりにしてあげていたそうです。投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は5000件を超えました。

【写真：『赤ちゃんがやけに静かだな』と思ったら、猫を…予想外の『尊い光景』】

後追いグズグズちゃんがやけに静かだなーと思ったら…

今回、Threadsに投稿したのは「Miyu」さん。

とある日、投稿主さんの後ろをいつも追いかけてくる赤ちゃんが静かだったことに気付いたそうです。様子を見に行くと、そこには猫ちゃんを枕にしてすやすや寝ていた赤ちゃんの姿が。もふもふ＆ぷにぷにの猫ちゃんのお腹を枕にして、気持ちよさそうに寝ていたみたいです。なんとも幸せな光景ですね。

枕代わりにされた猫ちゃんはというと、暴れることなく赤ちゃんに体を貸してあげていた様子。ときどき、大丈夫かなとチラ見して見守ってあげていたようです。とっても優しくてお利口さんな猫ちゃんですね。

優しい光景にSNS民もほっこり

猫ちゃんを枕にして眠っていた赤ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「添い寝担当が優秀ですね」「ふたりとも可愛すぎですね」「これが尊いってやつか」「猫を枕にして猫に怒られないのは赤ちゃんだけですね」「猫吸いの英才教育がここに…！」などの声が多く寄せられていました。とっても優しくて尊い光景に多くの方が、心癒されたようですね。

きっとこれからも赤ちゃんは猫ちゃんに見守られながら、すくすく育っていってくれることでしょう。大きくなったら、筋金入りの猫好きちゃんに育つはず…これからの成長が楽しみですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Miyu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。