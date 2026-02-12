マンチェスター・シティ長谷川唯が、チェルシー戦で守備でも圧倒した

マンチェスター・シティの司令塔MF長谷川唯は王者相手に守備でも奮闘していた。

「ほんと守備もうまい」とそのパフォーマンスが反響を呼んでいる。

シティは2月1日にイングランド女子1部リーグ、ウィメンズ・スーパーリーグ第14節で6連覇中のチェルシーと対戦し5-1で快勝した。シティでは長谷川とGK山下杏也加が先発フル出場。FW藤野あおばは途中出場したが、脳しんとうによって終了間際にピッチを離れた。

抜群の技術とパスセンスを武器に攻撃を司る長谷川は、この王者との一戦では出足の早さを生かしたインターセプトやプレッシングからのボール奪取、身体を入れてのボールキープなど守備にも奔走し、勝利に貢献していた。

シティの日本語公式Xアカウントは「チェルシー戦で相手のチャンスを阻止する長谷川」とハイライト動画を公開。すると「カッコよすぎる」「ホント守備もうまい」「すばらしい！」「間違いなく世界最高のMF」と称賛のコメントが寄せられていた。

シティはチェルシーに快勝した後のゲームでアーセナルに0-1で敗れて連勝が「13」で止まったが、2位マンチェスター・ユナイテッドに8ポイント差をつけて依然として首位を快走している。（FOOTBALL ZONE編集部）