遠藤は今季リーグ戦初先発も

イングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航が現地時間2月11日、プレミアリーグ第26節のサンダーランド戦に先発し、後半24分に負傷交代した。

試合後、アルネ・スロット監督が遠藤について言及。「怪我の状態は良くない」とし、長期離脱になる見込みだと明かした。

遠藤は今季プレミアリーグでは初先発。右サイドバックに入り、ボール奪取で存在感を発揮するなど、前半は無難に対応した。

アクシデントが起きたのは後半17分。左からのクロスをクリアしようと出した左足が芝に引っかかり、左足首を大きく捻った。一度は立ち上がってプレーを続行したが、同19分に再びピッチに倒れ込んだ。腕で顔を覆い、最後は酸素吸入しながら担架に乗せられて、同24分に交代した。

リバプール専門メディア「DAVEOCKOP」は試合後にスロット監督が「彼の怪我の状態は良くない。残念ながら、長い期間の離脱になるだろう。右サイドバックのポジションには多くの問題を抱えているが、彼のメンタリティには驚かされたよ。彼は（負傷した後も）ピッチに残り、もう一度セットプレーの守備をこなしたんだ。それが彼自身の、そしてこのチームのメンタリティを物語っている。だからこそ、我々はこの試合に勝つことができたんだ」と話したことを伝えた。

クラブ公式サイトでも「深刻な負傷を負った」と伝えられ、スロット監督は「負傷の程度を判断するにはさらなる検査が必要だ」と言及。このあと検査が行われる見込みとなっている。

日本代表では、南野拓実が左膝前十字靭帯を断裂、久保建英も左足太もも裏の肉離れで離脱。3月には英遠征でスコットランド、イングランドとも強化試合が行われる予定だ。北中米ワールドカップまでもあと4か月に迫る中、負傷者が相次いでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）