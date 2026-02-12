全国交流レース第１０回兵庫ウインターカップが１１日、姫路競馬場のダート１４００メートルで１１頭（地元６、浦和２、高知１、佐賀２＝スマイルサルファーは取り消し）によって争われ、３番人気のペースセッティング（下原騎乗）が４コーナーで先頭に並びかけると直線力強く伸びて重賞初制覇。２着にオマツリオトコが入り、地元勢がワンツーを決めた。

ペースセッティングが地元の意地を見せた。スタートで後手に回ったポリゴンウェイヴが位置を挽回しようと動いたことに乗じてスタミナをロスすることなく４番手まで進出。４コーナーで先頭に立つとオマツリオトコの追撃を封じて初の重賞制覇だ。

「４コーナーでは余るぐらいの手応えで、後ろからこなければ勝てると思った」と下原。ＪＲＡ所属時には２３年のシンザン記念で２着に入るなど、素質の高さを示しながら、脚元に不安をかかえたために昨春、兵庫へ移籍。辛抱強い調整がようやく結果につながった。「スタッフがよく仕上げてくれたおかげ」と鞍上は関係者をねぎらった。

１２日には兵庫初の無敗の３冠馬となったオケマルとのコンビで佐賀記念・Ｊｐｎ３に挑む。「きょうも期待していたんですけど、明日も楽しみです」と打倒ＪＲＡ勢に意欲を見せた。（蔵田 成樹）