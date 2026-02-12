“美しすぎる卓球選手”の秘蔵ショットにファンはくぎ付けだ。

卓球選手でタレントの菊池日菜が１２日までにインスタグラムを更新。同日誕生日を迎えた菊池は、「２２歳になりました。２２歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています。改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、当たり前だと思っていた日常は、決して当たり前ではなく、たくさんの人の支えの上に成り立っていたのだと強く感じます。今まで応援して、支えてくれた皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたがたくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも私らしく挑戦を続けていきたいと思います！」とコメント。「写真は卓球と出会う前の頃のです」とつづり、学生時代や幼少期のショットを披露した。

この投稿にファンからは「若い頃から透明感がありますね！」「お誕生日おめでとうございます」「小さい時から可愛すぎます」「いつも明るい笑顔は癒されますよ！」「どの写真もとっても可愛いですね」などのコメントが寄せられている。