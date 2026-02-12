トランプ米政権が不法移民の摘発作戦を展開する米ミネソタ州ミネアポリス近郊で、登下校中の児童生徒が拘束されるケースが相次いでいる。

米国は不法滞在中の子供にも公教育を受ける権利を保障してきた。学校関係者は子供を守るため、通学路を巡回するなど神経をとがらせている。（米ミネアポリス 後藤香代、写真も）

敷地侵入も

ミネアポリス近郊フリドリーでは、公立の幼小中高に通う児童生徒の約８割が摘発作戦の標的となりやすい有色人種だ。ブレンダ・ルイス教育長（４７）は６日、険しい表情でワゴン車に乗り込み、通学路の巡回に出発した。前日には移民・関税執行局（ＩＣＥ）の車両６台が小学校の敷地に侵入し、対応に追われたばかりだった。ルイス氏は「ＩＣＥの活動に干渉するつもりはない。彼らが学校運営を妨害しないよう望むだけだ」と語った。

フリドリーに隣接するコロンビアハイツでは１月２０日、エクアドル出身の幼稚園児リアム・コネホ・ラモス君（５）が父親と帰宅中、ＩＣＥに拘束された。父子はテキサス州の収容施設に送られ、今月１日に解放された。コロンビアハイツ公立学区によると、１月中に児童生徒計７人が拘束され、うち６人が収容施設に送られたという。

米非営利報道機関「マーシャル・プロジェクト」の分析によると、ＩＣＥによる子供の１日あたりの平均収容数は、バイデン前政権下で２５人だったのに対し、第２次トランプ政権下では１７０人に急増した。

憲法上の権利

連邦最高裁は１９８２年、不法滞在中の子供が公教育を受ける憲法上の権利を認めた。歴代政権は学校での取り締まりを控え、バイデン政権はその範囲を「子供が集まる場所」に拡大した。ルイス氏は「ＩＣＥは取り締まりの境界線を広げようとしている。子供たちが安心して学べる状況ではない」と訴えている。