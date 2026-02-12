ロッキーズの球団公式インスタグラムが11日（日本時間12日）に更新され、獲得が発表されたばかりの菅野智之投手（36）がアリゾナ州のキャンプ地で早速、キャッチボールを行う姿を公開した。

前日、球団は菅野の獲得を発表。AP通信によると、1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）という。

この日、更新された球団の公式インスタグラムでは、チームのロングTシャツ、紫のキャンプ特別帽子をかぶった菅野がキャッチボールする写真や同じ先発のロレンゼンがグラブを持つ写真などが投稿された。

この投稿には「菅野頑張れ シーズンもWBCも頑張れ」「Tomo！Let's go」などと応援コメントが寄せられた。

ロッキーズは昨季30球団ワーストの43勝119敗で4年連続地区最下位に沈んだ。標高1マイル（約1600メートル）の高地にある本拠地クアーズ・フィールドは気圧が低く打球が飛びやすいため「打者天国」や「投手の墓」とも呼ばれる。先発陣は23年WBC米国代表の通算65勝左腕フリーランドが軸でも絶対的エースは不在。経験豊富な菅野が再建の足がかりになりそうだ。