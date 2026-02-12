Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』楽曲リスト＆ダンス動画解禁 韓国公開＆シカゴのアジアン映画祭で上映へ
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』(3月6日公開）の個性豊かなダンスチーム“スペシャルズ”の活躍を盛り上げる楽曲リストと、“スペシャルズ”が踊るダンス動画が解禁された。あわせて、韓国での公開と、シカゴ・APUC アジアンポップアップ映画祭のクロージング作品に決定したことが発表された。
【画像】新旧多彩で異色のナンバー！劇中に登場する楽曲のアーティストたち
楽曲は、昭和・平成を彩る往年の名曲から本作のために書き下ろされた新曲など6曲。80年代を代表する王道アイドルソングで、松本伊代のデビュー・シングル「センチメンタル・ジャーニー」。そして、近年国内外で人気沸騰中のシティ・ポップで、総再生回数1億7千万回突破の世代を超えるバイラルヒットを遂げる名曲「フライディ・チャイナタウン」。
80年代に活躍したロックバンドTOM☆CATSの代名詞的大ヒットナンバーを韓国出身のシンガーソングライター・Myun（みゅん）が 透明感のあるボーカルでカバーした「ふられ気分でRock'n'Roll」。そして、TRFの名曲にして、今もなおさまざまなシーンで聞き継がれる鉄板ダンスチューン「EZ DO DANCE」。
さらに韓国のオーディション番組 『UNIVERSE TICKET』発、日本出身メンバー・ナナ、コトコが所属する8人組の多国籍ガールズグループUNIS（ユニス）による、書き下ろし楽曲「Pinky Lady」。そして日本出身のミナミと、韓国出身のメンバー4人からなる5人組ガールズグループRESCENE(リセンヌ)の書き下ろし楽曲「Higher」となる。
「Pinky Lady」と「Higher」の2曲は、2AMのリード ボーカルであり近年はサウンドプロデューサーとしても活躍するイ・チャンミンが作曲・プロデュースを担当。昭和、平成、令和、世代も国境も超える、『スペシャルズ』メンバーに負けじ劣らずの超異色のナンバーが出そろった。
ダンス動画では、先日開催された本作の完成披露舞台あいさつでもピシッと着こなしていた、キメキメのおそろいの白スーツを身にまとった5人（佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志）が、「フライディ・チャイナタウン」の、ムードたっぷりなサビに合わせて息ピッタリなダンスを披露した。
登美丘高校ダンス部の「バブリーダンス」で社会現象的ブームを巻き起こし、現在はダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーを務めるakaneが振付を担当した『スペシャルズ』の個性豊かなダンスは、シンプルな振り付けの中にも、どこか殺し屋たちの独特のオーラと裏社会の任侠感が漂い、中腰で片腕を前に差し出す、所謂“おひかえなすってポーズ”を彷彿とさせる振付が見て取れるなど、コミカルで印象深い仕上がりとなっている。公式TikTokでは、楽曲に合わせて踊る出演者たちのダンス動画を今後も随時投稿予定。
なお、韓国での公開は、3月6日の日本公開の翌週13日より。
また世界三大ファンタスティック映画祭の一つ「第46回ポルト国際映画祭」（2月27日〜-3月8日）、ファンタスポルトの「ディレクターズウィーク」長編コンペティション部門での上映が決定している。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
個性豊かな5人のダンスチーム“スペシャルズ”は、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間）、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2・熊城（椎名）、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生（中本）、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シン（青柳）、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派・村雨（小沢）といった5人が集結した。
■挿入歌リスト
・「センチメンタル・ジャーニー」松本伊代
・「フライディ・チャイナタウン」泰葉
・「ふられ気分でRock’n Roll」TOM☆CATS covered by Myun(みゅん)
・「EZ DO DANCE」TRF
・「Pinky Lady」UNIS
・「Higher」RESCENE
