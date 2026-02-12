凍らせて楽しむ 「シャリっと冷やそうめん」 キッコーマン食品

キッコーマン食品は凍らせてシャリシャリ食感を楽しむめんつゆ「シャリっと冷やそうめん」を2月2日から新発売した。「韓国冷麺風」「お出汁香る柑橘素麺」の2品を投入。「マンネリで飽きる」「冷やすための氷を用意するのが大変」といったそうめんの不満を解消し、夏の食卓に新しい楽しさとおいしさを届ける。

「シャリっと冷やそうめん」は、つゆを冷凍庫で8時間凍らせるだけで、シャリシャリとした食感の冷やそうめんつゆが完成する。氷の結晶サイズにこだわったこともポイント。家ではなかなか作れない凍らせるつゆを手軽に楽しむことができる。

「韓国冷麺風」「お出汁香る柑橘素麺」ともに淡い色合いを生かす淡口醤油仕立て。前者は牛テールのうま味と7種の国産野菜だし、梨果汁を使ったさっぱりとした味わいが楽しめる。後者はしいたけ、昆布、鰹節のだし、沖縄県産シークヮーサーの爽やかな香りが特徴。そうめん1〜2束用。150gパウチ、税別希望小売価格198円。

同社は、そのままかけるだけで食べ応えのある麺メニューを楽しめ、凍らせるとシャリシャリ食感を楽しむことができる「具麺」の展開も強化。「豆乳担々そうめん」「ぶっかけとろろ」の2品を2月2日から発売している。

「豆乳担々そうめん」は「キッコーマンおいしい無調整豆乳」と自社でつくったラー油を使用。豆乳のまろやかさ、ラー油のうま味、程よい辛みが楽しめる。さわやかな香りが特徴の「金の太陽花椒」をアクセントに加えた。「ぶっかけとろろ」は鰹、さば、煮干、昆布の複数のだしを使ったやさしい味わい、のどごしの良い滑らかな食感が楽しめる。1人前×2袋。同237円。