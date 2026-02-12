1歳の男の子が段差を降りようとしたら、ワンコが心配してくれて…？ワンコのお兄ちゃんのような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で226万回再生を突破。「えらい」「賢い」「優しい」「頼れる兄貴」といった絶賛の声が寄せられています。

【動画：1歳の男の子が段差を降りようとした結果→見守っていた犬が…まるでお兄ちゃんのような『賢すぎる行動』】

男の子が段差から降りようとしたら…

TikTokアカウント「corgiman.7377」に投稿されたのは、コーギーの「サク」くんと1歳の男の子が一緒に過ごしていた時の出来事です。サクくんがソファでくつろいでいたら、後ろの段差に上っていた男の子が「降りたいな～」と足を下ろしたそう。

その足がおしりに当たったので、「ん？」と振り返るサクくん。すると男の子は「踏んだらダメだよね」と少し横に移動し、「こっちから降りよう」と改めて足を下ろしたとか。まだ1歳なのにサクくんのことを考えて行動できるなんて、お利口さんですね！

危険を察知したワンコの行動

そして男の子の足がソファについた瞬間、伏せたまま静かに見守っていたサクくんが「危ないよ！」と心配して起き上がったそう。さらにサクくんは男の子がバランスを崩してソファから落ちてしまわないように、自分の体を寄せてガードしてくれたとか。まるで本当のお兄ちゃんのような行動に、賢さと頼もしさを感じます。

思いやりにあふれる光景にほっこり

その後、サクくんがしっかりガードしてくれていたおかげで、男の子はすとんとソファに腰を下ろすことに成功。男の子が満足そうにしている隣で、「お兄ちゃんって大変だな～」とばかりに大きなあくびをするサクくんなのでした。

2人がお互いを思いやる様子は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。いつまでも2人の素敵な関係が変わらないで、愛と優しさにあふれる日々を過ごしてほしいですね。

この投稿には「可愛すぎる」「賢くて優しいお兄ちゃん」「ちゃんとガードしてて凄いなぁ」「ウチの旦那より偉い」「赤ちゃんもわんこもいい子でほっこり」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「corgiman.7377」には、コーギーのサクくん＆「麦」ちゃんと2人の男の子の日常が投稿されています。4兄弟の仲睦まじい姿や尊い日常に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「corgiman.7377」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。