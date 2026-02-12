¥Ñ¥é¤Î¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¤ÇÀî½üÂçµ±¤¬À®Ä¹¤ò¼Â´¶
£²·î£·Æü¤È£¸Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢¡ÖCO¡¦OPÂè28²óÁ´ÆüËÜ¾ã³²¼Ô¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡×¤¬1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼²ñ¾ì¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ï¡¼¥×¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡×Á°ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìó40¿Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿·ÅÄ²Â¹À¡¢Àî½üÂçµ±¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î°¤ÉôÍ§Î¤¹á¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡Ö±þ±çÃÄ¡×¤é¤â²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¨¥ê¥¢¤Ï²ÖÆ»¤Î¤è¤¦¤Ë³èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï£²Æü´ÖÂ³¤±¤Æ¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£³·î10Æü¡¢£³·î11Æü¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¼ïÌÜ¤ÇÆ±¤¸½çÈÖ¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤·¤ÆËÜÈÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¡£
½éÆü¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¡Ë¡£1.25Ò¤ÈÃ»¤¤µ÷Î¥¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ëÊ¿¤¿¤ó¤Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ò³êÁö¤¹¤ë¡£¡Ö¾¯¤·¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÀî½ü¡£°Õ¼±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤âÊ¿¤¿¤ó¤ÊÏ©¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥Î¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÇÁö¤ëÀî½ü¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËµÙ¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢Í½Áª¤Ï£¸³ä¤ÇÁö¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ÇÁö¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£ÅÐ¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Àî½ü¡£Î¦¾åÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦
£´Ç¯Á°¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ï¡¢20km¥¯¥é¥·¥«¥ë¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤òÂè°ì¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿Àî½ü¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â¼«¿®¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÎÀªÎÏ¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢£³²óÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÎ×¤à¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÍ½Áª£±°Ì¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ï£²°Ì¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿·ÅÄ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Àî½ü¤Ë¡Ö¶õµ¤ÆÉ¤ó¤Ç¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÊÍ½Áª¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Î¡Ë£³ËÜ¤ò³ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£Å·¸õ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ´À°¤ä¥¹¥¡¼ÈÄ¤ÎÁªÂò¤Ê¤É¤âËÜÈÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢¥ì¡¼¥¹´ª¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡££¸Âç²ñÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÅÄ¡£2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿10km¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°¤Éô¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¾¡Éé
¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Î©°Ì¡¢ºÂ°Ì¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃË½÷¤â°ì½ï¤Ë³ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥É·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Áª¤Ç23¿Í¡ÊÁÈ¡Ë¤¬Áö¤ê¡¢½à·è¾¡£²ÁÈ¤Ë³Æ£¶¿Í¤¬¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢¿·ÅÄ¡¢Àî½ü¡¢°¤Éô¡¢º´Æ£¡Ê°Ê¾å¡¢Î©°Ì¡Ë¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÍ°ÂÎÊÊ¿¡ÊÆ£ÅÄÍ¤Ê¿¥¬¥¤¥É¡Ë¡¢ºÂ°Ì¤Î¸»µ®À²¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½÷»ÒÎ©°Ì¤Î°¤Éô¤¬Àî½ü¡¢¿·ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤âÃË½÷¤â°ì½ï¤Ë³ê¤ë
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢Ê£¿ô¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°¤Éô¤ÎËÜÌ¿¼ïÌÜ¤À¡£µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°¤Éô¤Ï¸åÈ¾¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥ì¡¼¥¹´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°¦Ì¼¡¦ºù±©¤Á¤ã¤ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë°¤Éô
¡Ö¥¢¥Ã¥×¤ä¥À¥¦¥ó¤Î»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¡¢¼¼Æâ¤ÇµÙ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂç²ñ¤è¤ê¤Ï·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¡×
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö¡Ê¤³¤ÎÊýË¡¤¬¡Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È°¤Éô¡£
2023ºÐ£´·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢·×²èÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï¡¢3·î10Æü¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤Ï¼«¤º¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥ª¡¼¥ë¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥ÉÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÀî½ü¤¬£±°Ì¡¢¿·ÅÄ¤¬£²°Ì¡¢°¤Éô¤¬£³°Ì¤À¤Ã¤¿
É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£³¿Í¤ÏÆ±¤¸½êÂ°¡£¡ÖÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÅßµ¨Âç²ñ£µ²óÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤Àº´Æ£·½°ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ãî¿â±ê¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä´»Ò¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï½Å¤¤òÃÖ¤¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº´Æ£¤âÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë
£²ÆüÌÜ¤ÏÀî½ü¤¬¡Ö¡ÊËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢¶¯¹ë¤Ë¡Ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÃË»Ò10km¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£²ÆüÂ³¤±¤ÆÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Àî½ü¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÆþ¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¸åÈ¾¤â¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁö¤ì¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥¼¥í¡¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢É½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¿·ÅÄ¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬¹ï¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÈÖ¤ÇÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Àî½ü
