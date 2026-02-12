ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１２日、日本時間未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子スノーボード・ハーフパイプ予選で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢ら日本代表４選手が決勝進出を決めたことを報じた。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒し、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。日本に緊急帰国して、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せての出場だったことをインタビューとともに紹介。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「本人もまだ探り探りのところがまだあって、けがの痛みと恐怖と戦いながらということですよね。ただ予選通過しましたので決勝を楽しみにしたいと思います」とコメント。

そして「無理はしてほしくないけど最高のパフォーマンスも見たい」「超人って存在するんだなって思う」「本当に無理すんな。でもきっとあなたは飛ぶんでしょう。飛びたくてたまらないでしょう。かませ」という視聴者の声を紹介した。