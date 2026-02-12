スポーツ専門局「ESPN」の電子版は、30球団すべてのコーチ、監督、球団幹部、スカウトに取材し、スプリングトレーニングで最も楽しみにしている選手を各球団から一人ずつ選ぶ特集を掲載している。

ドジャースで選ばれたのは、先発右腕のリバー・ライアン（27）だ。トミー・ジョン手術からのリハビリを順調に終え、その過程で大幅に筋量を増加。体重は約14キロ増え、速球はすでに時速100マイルに戻っているという。球団関係者は、その仕上がりに大きな期待を寄せている。

若手有望株だったライアンは、2024年7月にメジャーデビュー。4試合に先発し、20回1/3を投げて18奪三振、防御率1.33と圧巻の成績を残した。直球に加え、スライダー、カーブも効果的だったが、その後ひじを痛め、手術を受けることになった。現在は、佐々木朗希やエメット・シーハンと先発ローテーションの座を争う立場にある。開幕をメジャーで迎えるかどうかにかかわらず、シーズン中に重要な役割を担う可能性は高い。

ある球団関係者は「実戦からしばらく遠ざかっているため、忘れられがちかもしれないが、この男がどれほど“規格外”の存在かは、いずれ誰もが思い出すことになる」と話している。