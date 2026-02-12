英国ならではの仕様に

マツダは、英国向けの新型EV『6e』の価格と仕様詳細を発表した。価格は3万8995ポンド（約815万円）から。

【画像】次世代の魂動デザインを取り入れた流麗な電動サルーン【マツダ6eを詳しく見る】 全42枚

生産終了した『6』の後継に位置づけられ、テスラ・モデル3に対抗する後輪駆動の電動ファストバックとして、今夏英国のショールームに登場する。



マツダ6e マツダ

中国や欧州市場とは異なり、英国では上位グレードの『タクミ』または『タクミ・プラス』のみが用意され、パワートレインは1種類のみとなる。

全車、78kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを搭載し、最大560kmの航続距離を実現。最高出力258psのリアモーターにより、0-100km/h加速7.6秒を達成する。

ちなみに欧州市場では2種類のパワートレインが用意されており、エントリーモデルは244psのモーターと68.8kWhのLFPバッテリーを搭載し、航続距離480km、0-100km/h加速7.8秒を実現。上位モデルは257psと80kWhのニッケル・マンガン・コバルト（NMC）バッテリーを搭載し、555kmの航続距離と0-100km/h加速7.6秒を実現する。

マツダは英国向けに異なる仕様を展開する理由として、「航続距離、性能、充電時間の面で双方の長所を兼ね備えているため」と説明している。

英国仕様車は195kWのDC急速充電に対応し、10％から80％までの充電を24分で完了できる。標準装備にはヒートポンプ、デュアルゾーンエアコン、ヘッドアップディスプレイ、パワーテールゲート、パワーシート（フロント）などがある。タクミ・プラスではナッパレザー、パノラミックガラスルーフ、チタン調アクセントが追加される。

現地の嗜好に合わせたチューニング

2025年初頭に発表された6eは、SUV『CX-6e』と共に、マツダの「魂動（こどう）」デザインの進化形とされている。低いルーフライン、フレームレスドア、フロントグリルを囲むLEDライトなどが特徴だ。このライトは「翼」と表現され、充電中にバッテリーの残量を光で表現するという。

6eのリアスポイラーは可動式で、19インチのアルミホイールを装着する。5人乗りで、トランク容量は330L、ボンネット下収納は70L、合計のラゲッジ容量は400Lである。



マツダ6e マツダ

室内では物理ボタンを減らし、ほとんどの機能を中央に配置された14.6インチのインフォテインメント・タッチスクリーンに集約している。これは従来のマツダのインテリアデザインから大きな転換となる。

こうしたデザインアプローチに、6eの出自が表れている。6eはマツダの中国合弁パートナーである長安汽車と共同開発され、特に中国市場の購買層の嗜好に合わせて設計された。現地では『EZ-6』として販売されている。

ただし、ステアリング、サスペンション、ブレーキは、ドイツにある研究開発部門マツダ・リサーチ・ヨーロッパによって「慎重に調整」され、欧州および英国ドライバーの好みに合わせているという。