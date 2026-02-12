PIE mania♡春を感じる桜スイーツ「Apple Cupさくら」登場

PIE maniaから、春の訪れを感じる限定スイーツ「Apple Cupさくら」が2026年2月16日より順次発売♡昨年人気の桜色クリームがさらに風味アップし、ジューシーなりんごとほろほろパイ生地、桜チョコが織りなす華やかな味わい。テーブルに春を咲かせる見た目も美しい、手土産にもぴったりの一品です♪

桜香るクリームとジューシーなりんごの贅沢マリアージュ

「Apple Cupさくら」は、国産桜葉の塩気と旨味を効かせた桜味クリームを贅沢に使用。

昨年よりさらに風味がアップし、ジューシーなゴロッとりんごとほろほろのパイ生地が織りなす味わいは、春らしいやさしい香りとともに口いっぱいに広がります。

桜チョコで花びらを表現した見た目も可愛らしく、目でも楽しめるスイーツです。

春の手土産やティータイムにぴったり

販売価格：540円（税込）



「Apple Cupさくら」は、PIE mania アキバ・トリム店、新横浜店、エキュート大宮店で購入可能。

箱を開けると春の景色を思わせる華やかさで、ティータイムや手土産に最適です♡手軽に春を感じられるスイーツとして、大切な人とのひとときにもおすすめです。

販売期間：2026年2月16日（月）より順次販売終了予定

販売店舗：PIE mania アキバ・トリム店／PIE mania 新横浜店／PIE mania エキュート大宮店

春を届けるPIE maniaの限定桜スイーツ

PIE maniaの「Apple Cupさくら」は、2026年2月16日発売。桜の香りと色合い、ジューシーなりんご、ほろほろパイ生地の絶妙な組み合わせで、春の訪れを感じられる限定スイーツ♡

手土産やティータイムにぴったり。数量限定のため、春を先取りしたい方はお早めにチェック♪