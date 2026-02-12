プロ野球・巨人のリチャード選手が、阿部慎之助監督や岡本和真選手に学んだことや、今季の意気込みについて明かしました。

巨人の1軍キャンプに参加し「すごく充実しています」と、ここまでを振り返ったリチャード選手。オフには今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手と自主トレを行い、充実した時間を過ごしました。

この自主トレで学んだことについては、阿部監督と岡本選手にもらったという「初志貫徹」という言葉について言及。この意識は春季キャンプでも継続しているそうで、その内容については「教えません」とキッパリ答えたものの、「朝起きた時から初志貫徹です」とくり返しました。

リチャード選手は昨年5月にトレードでソフトバンクから巨人に移籍。巨人の春季キャンプに参加するのはこれが初めてですが「緊張して毎日必死こいて頑張っています」と語ります。

続けて、今季の目標としては「大きなケガをせずにずっと一軍にいて…。みんなを喜ばせたいです」とコメント。ファンに向けても「みんなを喜ばせられるように絶対に頑張ります。応援よろしくお願いします！」と呼びかけました。

(2月9日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)