禅由来の呼吸と姿勢の健康法を体系化した「ZEN呼吸法」を主宰し呼吸アドバイザーとして世界で活躍している椎名由紀さん。呼吸法や健康法を軸に、日本文化やライフスタイルを広める活動を国内外で行っています。2023年からは、東京国立博物館で、通常非公開の日本家屋を使い、訪日外国人に向けて定期的に講座・体験会を実施し、また、ギリシアやフランス、ドイツ、イギリス、オーストリア、アメリカなどでも、ワークショップや講座を開催。一方、長野県で自然体験企画も行っています。田んぼや自然の中で合宿し、参加者と一緒に田植えや稲刈り、味噌づくりや餅つきをしながら、五感を活かした呼吸法・自然体験を楽しむプログラムです。そんな椎名さんが呼吸法に出会ったのは約20年前、3１歳の時。全身不調だらけの状態から、自身の身体の劇的な変化で姿勢と呼吸の大切さに気付かされます。そして、呼吸を調えるには、「仙骨を立てる」ことが大切と確信、その意義を発信しています。 （構成：岡宗真由子 撮影：本社・武田裕介）

【写真】 黄色いバンダナ姿で、手で田植えをする椎名さん

誰も治せないくらい自分の病は重いと思っていた

１０代の頃は不調のデパートのような体だった私。高校生の頃から頭痛持ちで、生理痛もひどく、いつも冷えていて、慢性的な便秘でした。ところが不調を訴えて病院へ行っても病名はつかず、「悪いところはありません」と言われてしまうのです。原因がわからず、「不治の病なんだ」と思いこんで、いつも泣いていました。そのくせ体重は増加の一途をたどり、身長161cmで体重は60キロ。ダイエットのため週に２、３回ジムに通い、食事制限をして痩せてもリバウンドを繰り返す日々だったのです。

思い返せば、高校に入り勉強時間が長くなったタイミングで不調が酷くなっていました。中学生の時は部活動で水泳をやっていたのですが、受験を機に運動をしなくなってしまったのが原因かもしれません。当時の私は、お尻をプリっと突き出し胸を張った姿勢でした。骨盤が前傾したその形を“良い姿勢”と思い込んでいたのです。真面目な性格で、自分はいつも頑張っているのに、なぜこんなに不健康なんだろうと自己肯定感もとても低かったのを覚えています。

そんな折、31歳の頃、親しい知人に「頭痛があるのなら呼吸法を試してみては？」と勧められました。「呼吸なんて簡単な方法で治るなら、世の中の病院いらないよね」と内心懐疑的ではあったのですが、呼吸だけなら損をすることもないし、とその呼吸法を実践してみたのです。

教わった呼吸法を始めて、最初の兆候が突然の便通でした。いつも出ないで苦しんでいたのに毎日出るようになって、「これはどういうことだ？」と呼吸法にのめり込むきっかけになりました。当然体重も落ち始め、いつの間にか体温も上がりました。不調のデパートの頃はいつも平均３５度台の体温で、健康診断では子宮に腫瘍が二つあるとの診断。あのままの私だったら今頃大病を患っていた可能性も高いです。

呼吸で臓器をマッサージ

なぜ私の身体がそんなにも好転していったのか。それは、呼吸法と正しい姿勢を教わったことで、腹式呼吸ができるようになったことが始まりだと思っています。腹式呼吸ができるようになると、腸などの臓器が自然とマッサージされ動くようになる。蠕動運動が促されて、便秘が解消され、むやみに溜め込まない「出せる体」になったというわけです。

姿勢を正す時、まず意識するべきは仙骨でした。仙骨とは骨盤の中央にある逆三角形の骨で、背骨の土台でもあります。仙骨の仙は“仙人”の仙。仙骨は、すべてのバランスを司る要の骨なのです。この逆三角形の土台の上に、腰椎、胸椎、頚椎、そして頭蓋骨が積み木のように乗っています。

ただし、仙骨が傾斜してロックされてしまうと、背中や肩などの動きが悪くなる。試しにグッとお尻を突き出した姿勢と、仙骨をまっすぐにした姿勢とで、それぞれ肩や腕を高く持ち上げてみてください。動きが違うことが体感できると思います。だるま落としと同じで、安定した土台にきちんと骨が乗っていれば、すごく楽なはずなんです。

身体の「中心」に位置する仙骨が傾いていると、その上にある背骨全体、そして頭蓋骨までもがバランスを崩してしまいます。 裏を返せば、間違った傾きを直してあげれば、不調も良くなるというわけです。“肚（はら）がきまる”“肚（はら）を据える”という言葉がありますが、この時の“肚”は丹田のあたりを指していて、ここに力をこめるには仙骨が立っていないといけない。仙骨を立てると自然に下腹部に力が入り、腹に力が入っていると、全身にエネルギーが巡っていきます。

仙骨をまっすぐに立てていると下腹部と連動している骨盤底筋にも力が伝わり、生理の時も、ナプキンをあまり使わずに過ごすことができます。着物を着ていた時代の女性たちは普段は骨盤底筋を締め、お手洗いに行くときに経血をまとめて出すことができていました。みんな自ずと腹式呼吸もできていたんですね。

仙骨の正しい位置を知り、キープするには

20年間、姿勢が大事だと伝道してきて、生徒さんに毎度言われることは「仙骨を立てた後、キープできない」ということです。そこで、仙骨を探し、正しい位置に立たせた後に腰回りに巻いて、キープするベルトを開発しました。このベルトは、EMSの電気刺激を与えるなど他力に頼るものではなく、“自力”を促すものです。正しく使って仙骨を立てる習慣がつけば、１、2ヵ月で手放せると思います。

お尻をプリっとする「反り腰癖」がある方の前傾した仙骨がまっすぐになると、最初は姿勢が悪く猫背になったように感じるそうです。一方で仙骨が後傾していた猫背の方は前に傾いているように感じる。このベルトを使っていただく以外にも、座ったり立ったりした時に他人に見てもらって、仙骨を立て、写真を撮影して感覚を覚えるという方法も有効です。とにかく、まずは自分の仙骨が正しい角度で立っていないことを知っていただくことが大切な第一歩です。



正しい姿勢を作り、巻くだけ

新幹線の座席などは仙骨が後ろに寝て猫背になっている状態の人に心地よく設計させています。私は、座席の後ろの凹んでいる部分にタオルや読み終えた雑誌などを敷いて座っています。基本は乗り物でリクライニングを傾けることはありません。仙骨が立っていれば、もたれなくても疲れないからです。足はピッタリとつけず腰幅に開いて足は組まない。その姿勢でいれば長時間座っていても、腰やお尻が痛くなったりすることがないのです。

現代では敬遠されがちな和式トイレ。これは屈伸運動をするための装置なので、選べるならば私は和式トイレに一直線です（笑）。和式トイレの時代、我々女性は、１日8回ほど強制的に屈伸運動をしていました。農作業で草を抜くときもそう。しゃがむ姿勢をとるとき、実は仙骨は立っているのです。現代人はいつの間にかその姿勢を避けるようになってきました。仙骨が傾いている人が増えるにつれて、不健康の訴えも増えてきたのがこの現代なのです。



参加者と一緒に田植えをする椎名さん（右） （写真提供：椎名さん）

白隠禅師の教え

実は私が教わった呼吸法はフランスから伝わったとされるものだったのですが、呼吸法について自分なりに調べていったら、1700年代に書かれた白隠（はくいん）禅師の『夜船閑話』（やせんかんな）に行きつきました。私を生まれ変わらせてくれた呼吸法のルーツは日本にあったのかと驚きました。

白隠さんの教えを読み解いていくと、呼吸をするにはまず姿勢ありきなのです。姿勢が調うことで呼吸が調い、心も調う。姿勢を調えるためにはまず体の土台である仙骨を立てないといけない。

一流のスポーツ選手は、みんな当たり前のように仙骨を立ててプレーをしています。仙骨を立てない状態で最高のパフォーマンスはできないからです。バレリーナだろうと野球選手だろうとそれは変わりません。

大谷翔平選手が卒業した花巻東高校では、立腰といって仙骨を立て、毎日１分間腹式呼吸をする時間を設けていると聞きました。いわゆる「肚（はら）がすわる」状態を作り、動じない精神力や体幹（身体の芯）の安定を目指しているそうです。野球部の佐々木先生とお話した折、「おかげで野球部の生徒は運動ができるだけでなく、学力も高いんですよ」と誇らしげにおっしゃっていたのを思い出します。

世界で注目される呼吸法

私はZEN呼吸法を世界中で教えてきました。“禅”は日本に古くから伝わる仏教の概念ですが、なぜか呼吸法は、北米やヨーロッパの方の方が熱心に取り組んでいる印象があります。ただ、間違っていることも多い（笑）。欧米の方で意識の高い方は瞑想を取り入れていますが、多くがまず、ふんぞりかえった姿勢のまま大きく胸で吸っている。それだと「深呼吸」ではなく「深吸呼（しんきゅうこ）」だよ、と私は言いたい。禅には「調身（ちょうしん）」「調息（ちょうそく）」「調心（ちょうしん）」と言って、“姿勢”“呼吸”“心”の３つを調えることで人間が調うという考え方あります。瞑想を日常にとりいれている西洋の方でも「調身」ができていないことが多いのです。これだとなかなか残りの二つもままならないと私は思います。

仙骨を立てて腹式呼吸をするようになった私は、今年で50歳になりましたが、年々元気になっていく感覚があります。本当に10代20代より何倍も元気で、食べても太ることもなくなりました。ヨーロッパに行くと「バレリーナなの？」と聞かれることが多い（笑）。正しい姿勢をしていると肩が落ちて、首が長く見えるからなのかもしれません。その実、私はほとんど運動はしていなくて、やっていることと言ったら夏に自分の田んぼでしゃがみながら草むしりに励むことくらいです。冬は田んぼの休閑期なので、運動らしい運動はしていません。

姿勢を正すこと、呼吸を調えることは、お金も時間もかかりません。あまりにも手軽と言えば手軽。だからこそ“そんな上手い話があるか”と、信じていただけないのかもしれません。20年前の私も「呼吸法で治るなら医者はいらないだろう」と思った人間だからわかります。ですが、一歩踏み出していただいて、姿勢を正す習慣がつけば、あなたにも劇的な変化が訪れるかもしれません。



この美しい座り姿も、仙骨の上に自然に乗っているので、まったく疲れないとか。姿勢を正す習慣がつけば、あなたにも劇的な変化が訪れるかも