「深刻な足首の負傷のようだ」日本代表キャプテン遠藤航、今季プレミア初先発も極めて痛いアクシデント…現地メディアがレポート
非常に痛いアクシデントだ。
現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、遠藤航が所属するリバプールがサンダーランドと敵地で対戦。61分にフィルジル・ファン・ダイクが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。
この一戦で遠藤が待望の今季プレミアリーグ初先発。右SBでプレーしていたなか、ファン・ダイクが得点した直後だった。
33歳の日本代表キャプテンはクロスをクリアした際に、左足首付近を痛めてしまった。苦悶の表情を浮かべてピッチに座り込んだ後、なんとか起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込み、69分に担架に乗せられて交代となった。
英衛星放送『Sky Sports』は速報で「負傷！歩き出そうとしたものの、エンドウは倒れ込み、担架が呼ばれた。彼は打ちひしがれた様子だ。深刻な足首の負傷のようだ。代わって（ジョー・）ゴメスが出場」とレポートした。
また、同局のニック・ライト記者は「アルネ・スロット監督は試合前のインタビューで、リバプールの右サイドバックの問題を嘆いていた。コナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンがすでに負傷しているなか、また１人を失った。エンドウは両手で顔を覆い、担架で運ばれなければならない。芝生に足を引っ掛けて、深刻な怪我をしたようだ」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】顔を覆い…担架で運び出される遠藤
