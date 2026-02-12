木村佳乃、久々の歌唱に「家で必死に練習」 『映画 きかんしゃトーマス』主題歌うた動画公開
3月27日公開の『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』より、俳優の木村佳乃が歌う主題歌「みんなでひとつになる！」（原題：All Together Now）の“うた動画”とコメント映像が解禁された。本作は“歌で心と心をつなぐ”をテーマにしたミュージカル仕立てで、トーマスと仲間たちが大規模な音楽祭の成功に挑む物語が描かれる。
【動画】「みんなでひとつになる！」フルバージョン＆木村佳乃のコメント
物語の舞台となるソドー島では、音楽祭の開催に向けて、機関車たちも大盛り上がり。ところが、練習中のオペラ歌手の歌声によって島じゅうの照明が壊れてしまうというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれる中、トーマスたちが仲間と力を合わせて立ち上がる。歌ってOK、手拍子OKという参加型の演出も用意されており、子どもの映画デビューにもぴったりの作品となっている。
今回公開されたのは、劇中のクライマックスでトーマスと仲間たち総勢8キャラクターが大合唱する楽曲「みんなでひとつになる！」を、エンディングで木村がソロカバーする“主題歌うた動画”。
劇中でトーマスと仲間たちが心と心をあわせて大合唱する感動的な本編シーンに加えて、美しい本曲を優しく包み込むような歌声で木村が笑顔で歌い上げる様子も収録されている。『映画 プリキュアドリームスターズ！』（2017年）のエンディングテーマ以来、9年ぶりに主題歌を担当した木村の貴重な歌唱映像となっている。
あわせて解禁となった“コメント映像”では、木村が今回のオファーについて「二つ返事でやらせてください！」と喜んで受けられたと明かし、「歌を歌わせていただくのは今回かなり久しぶりだったのでかなり緊張しましたけど、長年みんなに愛されているトーマスなので、すごく嬉しいオファーをいただいたと感謝いたしました」と笑顔でコメント。
実際の歌唱については「『母親目線で、映画を見終わった子どもたちに優しく語りかけるような歌い方でお願いします』というディレクションだったので、暗闇って怖い子もいると思うんですけど、映画館に座っている子どもたちをイメージしながら、心を込めて歌いました」と振り返っている。
キーの高い楽曲に挑戦するため、「地声は低いのでこれは出るかなと思ったんですけど、久しぶりに発声練習をして、家で必死に練習しました！」と明かした木村。「歌うことの素晴らしさにあふれた、大人の方の心にも響くメッセージが詰まった映画です。ぜひたくさんの皆さんに映画館で観ていただきたいです！」と、メッセージを寄せている。
