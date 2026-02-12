本日の予定【発言・イベント】
9:00 豪消費者インフレ期待（2月）
13:45 ハンター豪中銀総裁補、講演
18:00 チポローネECB理事、会議出席
22:45 ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席
13日0:50 レーンECBチーフエコノミスト、ブルガリア中銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席
3:00 米30年債入札（250億ドル）
4:30 ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
EU首脳非公式会合
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合
欧米主要企業決算
メルセデス、エルメス、ユニリーバ、コインベース、エアビーアンドビー
※予定は変更することがあります
