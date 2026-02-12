米中首脳が貿易戦争休戦を最大1年間延長へ トランプ中間選挙を控え 米中首脳が貿易戦争休戦を最大1年間延長へ トランプ中間選挙を控え

米中は貿易戦争の休戦を1年間延長する見通しと、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が報じている。



トランプ米大統領が4月に中国を訪問する予定で、米中首脳は貿易休戦を最大1年延長する用意があると複数の関係者が明かした。トランプ氏は11月の中間選挙を前に市場の混乱を何としても回避したいのだろう。中国は約束通り米国産大豆を大量に購入している。



中国外交官は米中は過去1年、浮き沈みがあったが最近は全体的に安定しているとコメント。ただ、台湾問題については超えてはならない一線「レッドライン」だと強調、「一つの中国」原則と3つの中米声明を順守するよう米国に求めている。

