◎全国の天気

関東から九州にかけては天気が回復して、晴れ間が広がるでしょう。北日本も太平洋側は晴れ間が出ますが、日本海側は雪や雨が降りそうです。吹雪く所もあるでしょう。新潟など北陸も夕方以降は雨や雪の降る所がありそうです。

◎予想最高気温

北日本は前日より低く、この時期らしい寒さでしょう。札幌は氷点下1℃、青森は2℃の予想です。東海と西日本は平年より高く、九州や四国は15℃を超える所がありそう。高知と鹿児島は16℃でしょう。東京は11℃で、日差しのぬくもりを感じられそうです。

◎週間予報・大阪〜那覇

週末にかけては、各地で気温が上がりそうです。この土日は大阪で15℃、福岡で17℃まで上がる予想です。来週はまた気温が下がりますので、体調管理にお気をつけください。また、15日(日)頃は広い範囲で雨が降るでしょう。

◎週間予報・札幌〜名古屋

今週末は、各地で春本番の暖かさとなるでしょう。15日(日)は東京で17℃と、4月上旬並みの予想です。また、土日は日本海側でも日差しの届く所があるでしょう。雪解けが進みそうですので、積雪が多くなっている地域では、なだれや屋根からの落雪にお気をつけください。