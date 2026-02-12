アイスダンス・吉田唄菜選手と森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが日本へ帰国し、取材に応じました。2人は各チーム男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組の合計得点で競う団体で、アイスダンスの日本代表として出場し、銀メダルを獲得しました。

吉田選手は五輪初出場で手にした銀メダルに「今回の日本チームの皆さんと銀メダルを手にすることができてうれしく思います」とコメント。森田選手は「実際持った感じも重かった。それ以上にいろんな思い出がいろいろ詰まったすごく大切なメダルなので今後も大切にしていきたい。4年後は確実に金メダルを取れるように頑張っていきたいと思います」とさらなる飛躍を誓いました。

優勝したアメリカとは僅差。吉田選手は、「私たちがもっと世界のトップに入っていけるようにレベルを上げていって、4年後の団体戦では私たちが出場して、しっかりとポイントを稼げるようなそんな選手になりたいなと思います」と話しました。

また「ご褒美は？」という質問に対して、吉田選手は「今回の帰りのフライトで席をアップグレードしてくださって、メッセージ付きのデザートプレートも用意してくださったのでそれがいまのところ一番のご褒美かなと思ってます」と笑顔。森田選手も「それもすごく驚いててサプライズでびっくりしたんですけど、これから少しだけ日本にいる時間があるので、リラックスして次の世界選手権に向けて気持ちをしっかり切り替えていい演技ができるように頑張ります」と地に足を着けました。