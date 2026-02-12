MLB通算113勝を挙げているホセ・キンタナ投手（37）がロッキーズと1年600万ドル（約9億2000万円）で契約合意したと11日（日本時間12日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

左腕のキンタナは12年にホワイトソックスでメジャーデビューし、先発左腕として過去6回、シーズン2桁勝利を記録。昨季はブルワーズで24試合に登板し11勝7敗、防御率3・96で、シーズン後にFAとなった。

昨年10月のドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では初回に大谷に先頭打者本塁打を浴び、大谷の3発＆7回途中2安打無失点10奪三振で“伝説の日”のきっかけを与えてしまった。

MLB通算は383試合で113勝110敗、防御率3・76。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではコロンビア代表の主将を務める。

ロッキーズはオリオールズからFAとなった菅野智之も1年510万ドル（約7億8000万円）で獲得。昨季30球団ワーストの43勝119敗で4年連続地区最下位に沈んだ。標高1マイル（約1600メートル）の高地にある本拠地クアーズ・フィールドは気圧が低く打球が飛びやすいため「打者天国」や「投手の墓」とも呼ばれる。先発陣は23年WBC米国代表の通算65勝左腕フリーランドが軸でも絶対的エースは不在。両ベテランが再建の足がかりとなりそうだ。