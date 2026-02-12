ホコリかと思ったら？ 突然歩き出した白いフワフワの正体に反響「妖精かと思った」「綿を運ぶアリかと思った」
ホコリのような白い物体が突然歩き出す様子を収めたTikTokの動画が、「妖精かと思った」「綿を運ぶアリかと思った」「ちょっとかわいいかも」などと、反響を呼んだ。動画を撮影したときの状況やホコリのような物体の正体などについて、投稿者のOceanbeさんに話を聞いた。
【写真】ガニ股かわいい！ハゴロモの歩行
◆「取り除くにしても大きいな」 突然歩き出したホコリのような物体の正体は…
「なんかホコリついてる？って思ったら歩き出したんだけどwwww」とホコリのような物体が突然歩き出したとのことだが、そもそもは母親とダイニングで会話をしているときに、ふと椅子に大きなホコリがついていることに気づいたという。
「取り除くにしても大きいなと思ってよく見たところ、動き出したので、興奮して動画を回しました」
検索して調べたところ、ホコリの正体は「ハゴロモ」であると判明。主に植物の汁を吸う、1センチ前後のカメムシ目ハゴロモ科の幼虫だった。正体が判明したOceanbeさんは、「庭のみかんの木に白いフワフワがついているなと思ったことは、何度もあります」と振り返る。
ハゴロモは農作物に影響を与えることもある。枝の枯死を引き起こす害虫と見なされ、除去・処分を促す行政もあるそう。Oceanbeさんはハゴロモに限らず、アゲハの幼虫など、近年みかんの木は害虫の住処になってしまっているとのこと。
「ハゴロモだけの被害ではないですが、みかんの実がならなくなりました。もはや何が原因かも特定できません」
ハゴロモは中国からの外来種で、最近は増殖中でもあるため、注意喚起の声も挙げられている。実際にOceanbeさんの投稿を見て、周囲から「見たことがある」という声もあり、「職場の人の洋服に、成虫がついていたこともありました」と場所を問わず遭遇するようだ。
【写真】ガニ股かわいい！ハゴロモの歩行
◆「取り除くにしても大きいな」 突然歩き出したホコリのような物体の正体は…
「なんかホコリついてる？って思ったら歩き出したんだけどwwww」とホコリのような物体が突然歩き出したとのことだが、そもそもは母親とダイニングで会話をしているときに、ふと椅子に大きなホコリがついていることに気づいたという。
検索して調べたところ、ホコリの正体は「ハゴロモ」であると判明。主に植物の汁を吸う、1センチ前後のカメムシ目ハゴロモ科の幼虫だった。正体が判明したOceanbeさんは、「庭のみかんの木に白いフワフワがついているなと思ったことは、何度もあります」と振り返る。
ハゴロモは農作物に影響を与えることもある。枝の枯死を引き起こす害虫と見なされ、除去・処分を促す行政もあるそう。Oceanbeさんはハゴロモに限らず、アゲハの幼虫など、近年みかんの木は害虫の住処になってしまっているとのこと。
「ハゴロモだけの被害ではないですが、みかんの実がならなくなりました。もはや何が原因かも特定できません」
ハゴロモは中国からの外来種で、最近は増殖中でもあるため、注意喚起の声も挙げられている。実際にOceanbeさんの投稿を見て、周囲から「見たことがある」という声もあり、「職場の人の洋服に、成虫がついていたこともありました」と場所を問わず遭遇するようだ。