今回は、自分をいじめる同級生に高校受験の会場で遭遇したけど、完全スルーしたエピソードを紹介します。

「あんなヤツに負けるもんか…」

「中3の頃、学年トップの成績になったことから、Yというクラスの男子からいじめられるようになりました。Yは私が試験でカンニングしたとでっち上げて先生に話したようですが、カンニングなんてするわけないです。

そんなある日、Yが私と第一志望の高校が同じだと知り、憂鬱になりました。高校に行ってまでYと顔をあわせたくないからです。

そして第一志望の高校の受験当日、受験会場でYにばったり会いましたが、Yは『カンニングするなよ？』と空気の読めない発言をしてきました。バカバカしすぎて相手にせず、完全スルーしました。

Yは私の邪魔をしようとしてあんな発言をしてきたんでしょうが、逆に『あんなヤツに負けるもんか……』と闘志が湧きました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ この女性は受験のために相当勉強を頑張ってきたそうですから、いじめっ子に何を言われようが動じませんよね。ちなみにこの女性は合格し、いじめっ子は不合格だったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。