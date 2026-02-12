リバプール遠藤航が今季初先発も負傷交代…ピッチ上で緊急処置、左足首重傷か
[2.11 プレミアリーグ第26節 サンダーランド-リバプール]
リバプールMF遠藤航が11日、プレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今季初先発を飾ったが、後半24分に左足首を痛めて途中交代した。受傷後も一時はプレーを続けたが、プレーが切れたタイミングで倒れ込み、ピッチ上で酸素吸入を受ける事態に。最後は担架に乗せられてフィールドを後にし、重傷の可能性が高いとみられる。
遠藤はこの日、MFドミニク・ショボスライの出場停止に伴い、右サイドバックで先発出場。守備では対面のFWニルソン・アングロを抑え込みつつ、攻撃ではFWモハメド・サラーを活かす後方支援で上々のパフォーマンスを見せていた。
ところが1-0となった直後の後半17分にアクシデントが起きた。リバプールは左サイドを突破されてクロスを上げられると、右サイドをカバーした遠藤は懸命に足を伸ばしてクリアしたが、芝生にスパイクが引っ掛かり、左足首を捻ったまま自身の体重が乗る形に。直後のCKでは一度プレーを続け、明らかに痛みを抱えた様子で懸命に守備に回ったが、プレーが切れたタイミングで再びピッチに倒れ込んだ。
そこで試合自体が中断。遠藤はペナルティエリア内で仰向けに倒れたままユニフォームで顔を覆い、苦悶の表情を見せた。メディカルスタッフがピッチ内に入っても起き上がる様子はなく、酸素吸入の緊急処置を受けた後、サポーターからの盛大なチャントに見送られながら担架でフィールドを後にした。
ようやくプレミアリーグで今季初先発を飾った一戦での悲痛な負傷。受傷後の様子からは軽傷ではないとみられ、少なくとも3月の日本代表イギリス遠征の参加は難しい可能性が高くなった。また負傷状況を分析を行うXアカウント「@physioscout」によると、腓骨骨折の可能性もあるといい、症状によっては6月の北中米W杯に影響が出る懸念も浮上した。
