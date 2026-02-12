リバプールが2試合ぶり白星でCL圏内に迫るも…初先発の遠藤航が左足首負傷、立ち上がれず途中交代
[2.11 プレミアリーグ第26節 サンダーランド 0-1 リバプール]
プレミアリーグは11日、第26節を行い、MF遠藤航所属のリバプールがサンダーランドを1-0で破った。前節マンチェスター・C戦の逆転負けから立ち直る白星。遠藤はMFドミニク・ショボスライの出場停止に伴い、右サイドバックで今季リーグ戦初の先発出場を果たすと、攻守に安定した働きを見せたが、後半24分に左足首の負傷で無念の途中交代となった。
試合は序盤こそサンダーランドがハイプレスで勢いを見せたが、リバプールがロングフィードも駆使しながら主導権を握る。その中で遠藤は守備ではFWニルソン・アングロとマンツーマンで対峙しつつ、攻撃では高い位置をFWモハメド・サラーに任せて後方支援に徹し、落ち着いた試合の入りを見せた。
リバプールは前半30分ごろからさらに勢いを強め、MFフロリアン・ビルツが果敢なミドルシュートでGKロビン・ルーフスを強襲。同31分にはFWコーディ・ガクポの左CKにDFフィルヒル・ファン・ダイクが頭で合わせたが、枠を外れた。
なおも攻めるリバプールは前半33分、遠藤もボックス内に入った分厚い攻撃からサイド攻撃を仕掛け、ビルツが左足で狙うも、これは右ポストに弾かれる。同37分にはサラーのクロスからゴール前で混戦が生まれ、ビルツがこぼれ球からシュートを放ったが、GKルーフスに阻まれた。そのままシュート数14対2の前半は0-0で終えた。
後半はサンダーランドが押し込む立ち上がり。2分、遠藤を振り切ったアングロがゴール前にクロスを上げると、中には合わなかったが、続くこぼれ球からもMFアビブ・ディアラも遠藤を振り切ってクロスを入れた。一方、攻撃では遠藤も右の高い位置に積極的に攻め上がり、相手を押し込む狙いを見せていた。
リバプールは後半14分、FWウーゴ・エキティケが左サイドを攻め上がり、折り返しのパスからサラーが狙うも、相手にブロックされて枠を外れる。それでも同15分、このセットプレーから先制した。サラーの右CKは一度は相手にクリアされたが、続く右CKがファン・ダイクにピタリ。ヘディングシュートがディアラに当たってゴールに吸い込まれた。
ところが1-0となった直後の後半17分、思わぬ悲劇が起きた。サンダーランドに左サイドを攻め込まれると、クロスボールに対し、遠藤が右サイドで反応。滑り込んだところで芝生にスパイクが引っかかって左足首をひねり、ピッチに倒れ込んだ。直後のCKではプレーを続け、明らかに痛みを抱えた様子で懸命に守備に回ったが、プレーが切れたタイミングで再びプレーを中止した。
ここで試合は中断。遠藤はペナルティエリア内で仰向けに倒れたままユニフォームで顔を覆い、苦悶の表情を見せた。メディカルスタッフがピッチ内に入っても起き上がれる様子はなく、酸素吸入の処置を受けた後、サポーターからの盛大なチャントに見送られながら担架でフィールドを後にした。
ようやくプレミアリーグで今季初先発を飾った一戦での悲痛な負傷。受傷後の様子からは軽傷ではないとみられ、少なくとも3月の日本代表イギリス遠征の参加は難しい可能性が高く、症状によっては6月の北中米W杯に影響が出る懸念が浮上した。
リバプールは後半24分、DFジョー・ゴメスを投入。その後は一進一退の攻防が続く中、なんとかリードを守り切って試合を終えた。リバプールは前々節ニューカッスル戦(○4-1)以来2試合ぶりの白星。新年に入って待望の2勝目を挙げ、欧州CL圏内の4位と勝ち点3差(欧州CL出場権の可能性がある5位とは2差)に迫った。
