エールディヴィジ 25/26の第18節 ＮＥＣとユトレヒトの試合が、2月12日05:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。ユトレヒトのジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからアンヘル・アラルコン（FW）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

さらに45分ユトレヒトが追加点。アルチョム・ステパノフ（FW）のアシストからジバイ・ゼキエル（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分ユトレヒトが追加点。スフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからヨアン・カトリヌ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

56分、ユトレヒトが選手交代を行う。アルチョム・ステパノフ（FW）からイェスパー・カールソン（FW）に交代した。

59分、ＮＥＣのダルコ・ネヤシュミッチ（MF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユトレヒトが1-3で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は76分から交代で出場した。

2026-02-12 07:30:37 更新