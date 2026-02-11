群馬・前橋で国際芸術祭が開催　商店街や路地など街を舞台にアート体験を創出

前橋国際芸術祭実行委員会が、群馬・前橋市の中心市街地を舞台にしたアートイベント「第1回 前橋国際芸術祭2026」を開催する。期間は9月19日から12月20日まで。

【画像をもっと見る】

前橋市は、1990年代の後半から中心市街地の衰退が続いており、2016年に未来に向けたまちづくりヴィジョン「めぶく。」を策定。以降、アートの感性を取り入れた都市空間の再整備を民間主導で進めてきた。

前橋国際芸術祭は、前橋市の都市再生プロセスと呼応しながら、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描きだす2年に一度の国際芸術祭。現代アートをはじめとして、詩・音楽・映画・建築・リサーチなどさまざまな表現領域からアーティストを招聘し、ミュージアムでの展示空間のほか、商店街や路地、空きビルといった前橋の街を舞台にアート体験を創出する。

同芸術祭では、AIによるリーディングやサウンドデータを組み合わせたインスタレーションを手掛ける渋谷慶一郎、アーティスト 蜷川実花らからなるクリエイティブチーム EiM、「HERALBONY Art Prize 2024」で審査員特別賞を受賞した アーティストS. Proskiのほか、建築家 山田紗子や詩人 最果タヒ、「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」デザイナー 山縣良和らが参加する。