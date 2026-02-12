本日2月12日（木）よる7時54分から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。

VIPチャレンジャーはゴチ初登場、昨年流行語大賞にもノミネートされるなど「今勢いがすごい！」と全員が認める芸人・ダイアン。津田篤宏は「なめられたくない」と尖った格好で登場。ツッコミと笑いが起きるが、「絶対に最下位ならへんぞ！ゴチがゴイゴイスーです！」と意気込む。

ゴチバトルの舞台は東京・銀座の高級フレンチ「Restaurant Miyazaki（レストラン・ミヤザキ）」。芸術的なモダンフレンチが続々と登場。設定金額は23,000円。ビリの自腹額は8人で18万円前後となる。

今夜のテーマは「私のこだわり時間ゴチ」。全員が休日の24時間の過ごし方をフリップに書いて発表する。佐野勇斗は家に帰るとホワイトボードに夜の“タスク”を書き出すというが、そのホワイトボードを公開すると一同驚き。さらに「朝が苦手」と言う佐野が使っている強力な目覚ましアイテムをスタジオに用意。津田が試してみると、意外な反応に？倉科カナの休日は、朝から家でお酒を楽しむ。“相棒”と映画やアニメを見て行う究極のデトックス法をなんと本人再現でお届けする。

津田のこだわりは睡眠。「スー」と眠れるというとげとげのマットをスタジオで試すが、佐野「マジ？」、白石麻衣「ヤバイ！」、倉科「ウワー！」と全員悶絶。白石はある芸人のYouTubeを追いかけていると言い、これにはせいや、津田も嫉妬を隠せない。津田も知らないと言うユースケのプライベートは、今ハマっているソロキャンプ。これにまさかの佐野が共鳴？増田貴久の「意外と長い」と指摘されたこだわりには一同引き気味になり、岡村隆史の朝起きてすぐの行動には騒然となる。

結果発表でも「ゴイゴイスー！」を連発し、さらにバージョンアップした謎の言葉まで飛び出す津田だが、次第に「これヤバー」と焦りだす。せいやは昔津田にゴチになった時の因縁を持ち出し「絶対（津田に）払いたくない」と激昂する。

ゴチ3戦目の佐野は「ヤダー」と悲鳴を上げ、倉科は「ヤバいですね、母に怒られるんですよ」と放心状態。最後に「ゴイゴイスー！」なのは？そして高額自腹は誰なのか？