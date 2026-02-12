プロ野球・巨人の中山礼都選手が、オフの取り組みや今シーズンの意気込みについて明かしました。

1軍キャンプに参加している中山選手は「すごく体も動いてますし、万全な状態でしっかりキャンプに入れたので、ここまですごく順調にいい形で来ていると思います」と充実感。

今季から外野手登録になることもあり、オフの自主トレでは外野守備の練習メニューも実施。「試合で守る度に難しさを感じていましたし、今まで外野をやっていた選手は、1歩目のスタートがすごく上手」と語りながらも、「秋のキャンプとか今もそうですし、亀井(善行)さんとずっとコミュニケーションをとりながら色々学ぶことも多いので、すごくレベルアップできているかなと感じています」と外野手としての手応えも明かしました。

CS日テレジータスで放送されている『超ジャイアンツ』では、中山選手、萩尾匡也選手、浅野翔吾選手の活躍に注目した『マサヤ&ライト&ショーゴの超！スターへの道』というコーナーも展開。自身がすでに“スター”となったのでは、という問いには「今年なるので」と笑顔を見せます。続けて「まだ出ても100試合ちょっとですし。全試合出て、貢献して、スターであったり中心選手になっていくと思うので。今年そういうところを意識してやっていきたいなと思っています」と力強く意気込みました。

今季に向けては「まずはリーグ優勝だと思っていますし、その先に日本一があるので、まずは一丸となってリーグ優勝というところに達成できるように頑張りたい」とコメント。「今まで1軍で一番年齢が下ということが多かったんですけど、もう年齢もそうはいかない年齢になってきているので。本当に自分が引っ張るという気持ちで頑張っていきます」と意気込みました。

(2月9日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)