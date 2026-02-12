◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー女子モーグル決勝（大会6日目/現地11日）

フリースタイルスキー女子モーグル決勝が行われ、冨郄日向子選手が4位入賞。「この悔しさを糧に頑張りたい」と女子デュアルモーグルへ前を向きました。

決勝1回目は3位通過。「守るんじゃなくて攻めようとした」と話した冨郄選手は、2回目で78.00点をマーク。しかし、3位のペリーヌ・ラフォン選手(フランス)と同点となり、ターンの得点差で0.2点届かず、4位となりました。

冨郄選手は、2回目を滑り終わった時点で、残り2人を残し3位。自身のあとにスタートしたジェーリン・カウフ選手(アメリカ)が2位に入った瞬間、メダル圏内からこぼれますが、喜ぶカウフ選手を祝福するようにハグ。また僅差の3位となったラフォン選手にも抱擁をして、ライバルたちをたたえました。

2022年の北京大会は19位。「前回は緊張がすごくて、あまり覚えていないくらい。気づいたら終わっていたくらい」と話し、「緊張しつつも自分がやってきたことをしっかり全部出せたので、4年で成長できた」と悔しさの中にも前回大会からの確かな成長を感じたと話しました。

冨郄選手は日本時間14日に女子デュアルモーグルへ出場する予定。「しっかりと今日出た課題を修正して頑張りたい」と前を向きました。