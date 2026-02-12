【ＢＳキャッ東】「夏目友人帳」のニャンコ先生がナレーションを担当した「猫の日」宣伝スポットが完成！

今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！

猫まみれの特別編成を行います。

「ＢＳキャッ東」スペシャルサポーター、「夏目友人帳」のニャンコ先生がナレーションを務めた宣伝スポットが、この度完成しました！

下記、ＢＳキャッ東公式HPにて30秒スポットをご覧いただけます。

https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/

ＢＳテレ東では30秒、15秒、5秒の各バージョンを放送いたします。

さらに2月22日（日）午前0時放送「夏目友人帳 猫の日セレクション～SOUND THEATER開催記念！～」の冒頭では、猫の日編成のスタートを告げる特別な60秒バージョンも！

どうぞお見逃しなく。

🐱ＢＳキャッ東 猫の日概要 🐾

【イベント名】 「ＢＳキャッ東 猫の日2026」 【放送日時】 2026年2月22日（日） 【放送局】 ＢＳテレ東／ＢＳテレ東４Ｋ 【ＢＳキャッ東公式サイト】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/ 【ＢＳテレ東公式Ｘ】 https://x.com/BS7ch_PR 【ＢＳテレ東公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs7ch_pr/ 【ＢＳテレ東公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@bs7ch_pr