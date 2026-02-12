榮倉奈々が誕生日！ 主演ドラマ『メイちゃんの執事』実はキャストが超豪華だった
榮倉奈々が本日12日に38歳の誕生日を迎える。そんな榮倉が17年前、2009年1月に主演したのが、ドラマ『メイちゃんの執事』（フジテレビ系）だ。宮城理子による同名タイトルの漫画が原作の本作は、生徒一人ひとりにイケメンで優秀な“執事”が付いてくるスーパーお嬢様学校を舞台に、ある日突然転入してきた庶民的なヒロインが自身の執事と共に、性格の悪い“学友”たちのイジメを乗り越え、成長していくシンデレラストーリー。本作に出演していた若手キャストの中には、その後大活躍することとなる逸材も少なくない。本作はそんな榮倉をはじめとする『メイちゃんの執事』のメインキャストの現在までをまとめる。
■ 榮倉奈々
榮倉は本作の主人公の1人、東雲メイを演じた。当時の榮倉は放送中に21歳の誕生日を迎えた。前年のNHK連続テレビ小説『瞳』でヒロインに抜てきされた榮倉は、この年の夏に雑誌「Seventeen」（集英社）モデルを卒業する。当時はモデルから女優へ軸足を移す過渡期だった。その後もサスペンスドラマ『Nのために』（TBS系）や人気漫画が原作の『東京タラレバ娘』（日本テレビ系）、大ヒットした日曜劇場『テセウスの船』（TBS系）など話題作、ヒット作に多数出演。私生活では、『Nのために』で共演した俳優の賀来賢人と2016年8月に結婚し、2児の母でもある。また、2023年10月にはアパレルブランド「newnow」を立ち上げ、「株式会社LAND NK」のCEOに就任することを発表。新たな分野での挑戦をスタートさせている。
■ 水嶋ヒロ
もう1人の主人公で、メイの専属執事・柴田理人を演じたのは、当時25歳だった水嶋。2006年から『仮面ライダーカブト』（テレビ朝日系）で主人公の仮面ライダーカブト／天道総司役を演じ、さらに翌年にドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系）に出演し、当時すで若手人気俳優だった。活動は俳優だけにとどまらず、2010年には本名の齋藤智裕名義で上梓した小説『KAGEROU』が第5回ポプラ社小説大賞を受賞した。私生活では、2009年2月、シンガーソングライターの絢香と結婚。2015年6月に第1子長女、2019年10月に第2子次女が誕生した。2010年に所属していた研音を退社。その後夫婦で経営・所属していた株式会社A stAtionから独立し自らが代表を務める株式会社3rd i connectionsを設立するなど、多方面に活躍の場を広げている。
