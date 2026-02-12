¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¼ç±é¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¦´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬½Ð±é·èÄê¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡õÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»©Ìò¤ò¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»³¸ý¤¯¤ó¡Ê¹â¶¶¶³Ê¿¡Ë¤È»©¤Î´Ø·¸¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ê¡©¡Ë¡¦ÀÐºêÌò¤ò´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢»³¸ý¤¯¤ó¡¦»©¡¦ÀÐºê3¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¶³Ê¿¡õ´äÀ¥ÍÎ»Ö¤â¥Ï¡¼¥È¤Ë¡ª¡¡¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÀÆÌÚÍ¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾¯½÷Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Îø¤ËÌ´¸«¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»©¤È¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤À¤±¤É¼Â¤Ï¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤ò¹â¶¶¶³Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢Îø¤ËÌ´¸«¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»©¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡£»³¸ý¤¯¤ó¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»©¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¥³¥ï¥â¥Æ¡É¤Ç¥ä¥¯¥¶¤À¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÃÎ¤ê¡¢°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡ÈÊ¿ËÞ¤Ê¡É½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤ëüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¼Ä¸¶»©¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤È³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î»©¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¶³Ê¿±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ì¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÎø°¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿»þ¤äÍ¥¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ê´é¤«¤é°ìÊÑ¡£¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤ê¸½¾ì¤Ç°ì¿Í¡¢²Ì´º¤Ë¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Ë¤¤¤¯»Ñ¡£»³¸ý¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»©¤È»³¸ý¤Î´Ø·¸¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ê¡©¡Ë¤È¤Ê¤ëÀÐºê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï´äÀ¥ÍÎ»Ö¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¶¯¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤ÄÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Èà¤¬º£²óÄ©Àï¤¹¤ëÀÐºê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Û¿§¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÀÐºê¤Ï»³¸ý¤¯¤ó¤Î°¤¤¤¦¤ï¤µ¤òÎ®¤·¤ÆÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï»³¸ý¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»©¤È»³¸ý¤¯¤ó¤Î´Ø·¸¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£ÀÐºê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤æ¤¨¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡Ö¾Ð¤¤¡×¤È¡Ö¶ÛÄ¥´¶¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢´äÀ¥¼«¿È¤â¡Öº£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿·¶ÃÏ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿¹â¶¶¶³Ê¿¤äüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤È¤ÏÆ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾½Ð¿È¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤Ë¤é¤à»³¸ý¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤Ë»ëÀþ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»©¤ÈÀÐºê¤Î¤½¤ì¤¾¤ì1¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»³¸ý¤¯¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç¾È¤ì²°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÃÎ¤ê¡¢°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»©¡£¤½¤·¤Æ»³¸ý¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÐºê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ï¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÎøÏ©¤ò¤Ï¤Ð¤«¤ë¡¢»©¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¦ÀÐºê¡©¡¡¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢6·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¿¼Ä¸¶»©Ìò
¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤ê¤â¤É¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢¡¢¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÆÉ¤ó¤À¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¤É¤Ç´¶¤¸¤¿¥È¥¥á¥¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
¤½¤ó¤Ê¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼Ä¸¶»©¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤È³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿»þ¤äÍ¥¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¸å´¶¤¸¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¿·õ¤Ê´é¤«¤é°ìÊÑ¡£¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤ê¸½¾ì¤Ç°ì¿Í¡¢²Ì´º¤Ë¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Ë¤¤¤¯»Ñ¡£
»³¸ý¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¡©¡Ë
¥Ä¥Ã¥³¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»©¤È°ì½ï¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¿ÀÐºêÎÖ±ûÌò
ÀÐºê¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»©¤äÀÐºê¡¢¼þ¤ê¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ËÀÐºê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¤¯¤ó¤Î¡È¥â¥Æ¡ÉÍ×ÁÇ¤¬ºÇÂçµé¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½ª»Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤äÀ®Ä¹¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¶³Ê¿¡õ´äÀ¥ÍÎ»Ö¤â¥Ï¡¼¥È¤Ë¡ª¡¡¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÀÆÌÚÍ¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾¯½÷Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Îø¤ËÌ´¸«¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»©¤È¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤À¤±¤É¼Â¤Ï¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤ò¹â¶¶¶³Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡ÈÊ¿ËÞ¤Ê¡É½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤ëüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¼Ä¸¶»©¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤È³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î»©¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¶³Ê¿±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ì¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÎø°¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿»þ¤äÍ¥¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ê´é¤«¤é°ìÊÑ¡£¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤ê¸½¾ì¤Ç°ì¿Í¡¢²Ì´º¤Ë¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Ë¤¤¤¯»Ñ¡£»³¸ý¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»©¤È»³¸ý¤Î´Ø·¸¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ê¡©¡Ë¤È¤Ê¤ëÀÐºê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï´äÀ¥ÍÎ»Ö¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¶¯¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤ÄÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Èà¤¬º£²óÄ©Àï¤¹¤ëÀÐºê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Û¿§¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÀÐºê¤Ï»³¸ý¤¯¤ó¤Î°¤¤¤¦¤ï¤µ¤òÎ®¤·¤ÆÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï»³¸ý¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»©¤È»³¸ý¤¯¤ó¤Î´Ø·¸¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£ÀÐºê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤æ¤¨¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡Ö¾Ð¤¤¡×¤È¡Ö¶ÛÄ¥´¶¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢´äÀ¥¼«¿È¤â¡Öº£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿·¶ÃÏ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿¹â¶¶¶³Ê¿¤äüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤È¤ÏÆ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾½Ð¿È¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤Ë¤é¤à»³¸ý¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤Ë»ëÀþ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»©¤ÈÀÐºê¤Î¤½¤ì¤¾¤ì1¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»³¸ý¤¯¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç¾È¤ì²°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÃÎ¤ê¡¢°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»©¡£¤½¤·¤Æ»³¸ý¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÐºê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ï¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÎøÏ©¤ò¤Ï¤Ð¤«¤ë¡¢»©¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¦ÀÐºê¡©¡¡¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢6·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¿¼Ä¸¶»©Ìò
¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤ê¤â¤É¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢¡¢¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÆÉ¤ó¤À¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¤É¤Ç´¶¤¸¤¿¥È¥¥á¥¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
¤½¤ó¤Ê¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼Ä¸¶»©¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤È³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿»þ¤äÍ¥¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¸å´¶¤¸¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¿·õ¤Ê´é¤«¤é°ìÊÑ¡£¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤ê¸½¾ì¤Ç°ì¿Í¡¢²Ì´º¤Ë¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Ë¤¤¤¯»Ñ¡£
»³¸ý¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¡©¡Ë
¥Ä¥Ã¥³¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»©¤È°ì½ï¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¿ÀÐºêÎÖ±ûÌò
ÀÐºê¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»©¤äÀÐºê¡¢¼þ¤ê¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ËÀÐºê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¤¯¤ó¤Î¡È¥â¥Æ¡ÉÍ×ÁÇ¤¬ºÇÂçµé¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½ª»Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤äÀ®Ä¹¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª