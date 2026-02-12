ロッキーズに移籍した菅野智之投手（３６）がさっそくチームに合流して汗をかいた。

昨季に巨人からオリオールズ入りしメジャーデビューを果たした菅野。１０日（日本時間１１日）にロッキーズ加入が発表されたばかりだ。

チームのバッテリー組のキャンプインは１２日（同１３日）だが、早くも米アリゾナ州スコッツデールの球団施設入り。この日、球団公式インスタグラムが更新され、チームウェアを着て投げ込む菅野の姿が投稿された。

ネット上では「オーラ」「もっとトモが見たい」などの声が上がっている。

３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも侍ジャパンの一員として出場する右腕は１０日（同１１日）に、侍ジャパンのユニホームにロッキーズの帽子を組み合わせた写真を投稿し、山脈と日本の国旗の絵文字を添えて、「Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ！」と決意を込めていた。

菅野の１年契約の年俸は５１０万ドル（約７億９０００万円）で、通訳とトレーナーを雇うために追加で１７万５０００万ドル（約２７００万円）が支払われる。

さらには日米往復用の航空券もビジネスクラスかファーストクラスで６枚用意されたが、１枚１万２０００ドル（約１８５万円）を超えないようにする必要があるという注釈もつけられた。菅野、通訳、トレーナーがそれぞれ日米を１往復できる枚数とみられる。