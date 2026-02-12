日本テレビの林田美学（みのり）アナウンサーが現在ミラノ・コルティナオリンピックが開催されているイタリアからのショットを投稿した。

林田アナは１２日に自身のインスタグラムに「【開会式前〜２／１０】ミラノ、リビーニョ、コルティナ、プレダッツォと各会場を回らせていただき、イタリアに来て２週間ほどが経ちました」と書き出し、雪山をバックにしたショットや町中の様子を複数枚アップ。「プレダッツォでは、日本勢メダル第一号となったスキージャンプ女子ノーマルヒルの丸山希選手、男子ノーマルヒルの二階堂蓮選手、そして混合団体の銅メダル獲得という歴史的な瞬間に立ち会うことができました 連日のように表彰式で日本の国旗が上がり、選手のみなさんの晴れやかな表情を目にするたび、胸が熱くなる思いです。大会はまだまだ続きます。最高のパフォーマンスを目指して挑むすべての選手のみなさんの想いが、素晴らしい形で実を結びますように。その瞬間に立ち会える幸せを噛み締めながら、これからも精一杯のエールを送り続けたいと思います！」とつづった。

この投稿にファンからは「みのりさんの現地からの取材を聞いてすごく明るくて分かり易いコメントに感心しました」「林田さん、いいね！」「みのりん可愛い」「笑顔、最強です」などのコメントが寄せられている。