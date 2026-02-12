モーグル女子決勝、金銀銅の3人は日本製のスキー板

ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝を行った。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00の4位でメダルを逃した。ただ表彰台の3人がそろって抱えた日本製品に、ファンの驚きの声が集まっている。

冨高は3位で銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同じ得点だったが、ターン点が高い方が優先されるため、0.2点の差で届かなかった。ただラフォンをはじめ、金メダルのエリザベス・レムリー（米国）、銀のジェーリン・カウフ（米国）の3人が使ったスキー板は日本メーカーの「ID one」のものだった。

表彰台独占には日本のファンからX上に「オリンピック女子モーグル、表彰台選手全てが日本製の板ID oneを履いていることが誇らしい」「スキー女子モーグル、決勝は全員がid oneの板なので優勝は日本ってことで。表彰台おしかった」「ID oneが表彰台独占しました。すごい」と驚きの声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）