友達などと『おそろいのモノ』を購入したことがある方も多いだろう。田丸はるかさんの作品『おそろい』は、そんな一緒に購入したものを巡る物語だ。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約3.3万いいねもの注目を集めた。



【漫画】「おそろい」全編

主人公・あかりはうさぎとハート柄の水筒を使っている。あかりは水筒の絵柄が「かすんできたな」と思いつつ横を見ると、おなじ絵柄の水筒を使っているクラスメイト・ゆあちがいた。



ゆあちは、ツインテールの子と仲が良い様子である。すると翌日、ツインテールの友人もうさぎとハート柄の水筒を購入していたのだ。



ツインテールの子は「実は真似して買っちゃった」「いいじゃんほら！仲良し～」と水筒同士をぶつけ合う。実はこの水筒、あかりとゆあちが一緒に買い物に行った際に購入したものである。あかりにとっては、人生ではじめて買った『おそろいのモノ』だったのだ。



2人の仲良い様子を見てしまったあかりは、水筒の絵柄をタワシで消してしまったところで物語は幕を閉じる。読者からは「切なすぎる…」「あかりは2人だけのおそろいが良かったのだろうか」など感想が寄せられている。そこで、作者の田丸はるかさんに話を聞いた。



―今作を考えたきっかけについて教えてください



キャラクターの水筒を使っていたのですが、印刷の絵が日に日に薄れていくのを見て、「いつか完全に消えちゃうんだろうな」と寂しく感じ始めた時、この話を思いつきました。



―主人公は最後に水筒の絵柄をタワシで消してしまいますが、どういう気持ちで消したのだとご想像しますか



かつて仲良くしていた子とのお揃いの水筒だったのに、第三者に介入されたことで価値がなくなってしまったわけですから、嫉妬より虚無感が強いと思います。



―同作以外で最近発表された作品など教えてください



pixivにアップした「気づかいギャルとメンヘラ優等生」という、女子高生二人のすれ違いを描いた話があるのですが、今回紹介して頂いた作品と土台が似ています。



割とフランクな仕上がりになっているので、併せて読んでいただけると嬉しいです。



＜田丸はるかさん関連情報＞

▽X（旧Twitter）

https://x.com/torotoro38730

▽pixiv

https://www.pixiv.net/users/74828190



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）