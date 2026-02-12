フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが11日、同局アナウンサーの公式インスタグラムで日光浴中のショットを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】運河に浮かぶ船 風情ある景色に映えるコート姿 ただいま「ビタミンD」生成中

佐久間アナは「ミラノで日光浴中の佐久間です！ こちらは観光名所のナヴィリオ運河」と投稿。ミラノ・コルティナ五輪取材の合間のリラックスした時間のひとコマを添え、「周りにはカフェやレストランなどがズラリと並んでいて、優雅な時間が流れていました。」と伝えた。ナヴィリオ運河は懐かしい雰囲気を残すオシャレな人気スポットでもある。



「この時期は晴れることが少ないそうなので、太陽が出ている際はできるだけ陽の光を浴びてビタミンDを生成するよう心がけています！」と体調管理にも気を使っている様子。「そのパワーを取材に注げるように！ 最後まで走り抜けられるように」と意気込みをつづった。



コート姿でまぶしそうに日差しを浴びる姿に、フォロワーからは「とても素敵な街ですね」「日光浴気持ちいいですよねぇ」「めっちゃ可愛い」といった声のほか、「毎日、見ています」「現地取材 頑張ってください」と連日奮闘する佐久間アナへのエールも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）