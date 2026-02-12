今季から就任した横浜FCの須藤大輔監督

J2・横浜FCが公式Xに投稿した“42秒の動画”が話題となっている。

2月10日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節・モンテディオ山形戦のハーフタイムで、須藤大輔監督がロッカールームで選手たちに呼びかける様子を公開。ファンは「本当に熱い！」と反応している。

昨季まで藤枝MYFCの監督を務めていた須藤氏は、今季から横浜FCの監督に就任。現役時代から“熱い男”として知られる指揮官は「内容と結果の両極を掴み取る」インプレッシブサッカーを掲げている。

この試合はホームながら前半8分までに2失点を許す苦しい展開。クラブはビハインドの状況で迎えたロッカールームで、指揮官が選手たちに熱く呼びかける様子を公開。須藤監督は「やってきたことやろうぜ。できたじゃん。2点取られてからできたよ。面白いサッカーだよ、本当に素晴らしいと思う」と声を掛けると、続けて「2点取られたら3点とりゃいいよ。3点取られたら4点取れよ。できるから、絶対できる」とゲキを飛ばし、選手たちを送り出した。

指揮官の言葉に発奮した選手たちは、後半30分に1点を返し、後半だけでシュート数も相手の倍近くとなる7本を放った。試合は1-2で敗れたものの、次につながる45分間となった。

この動画を見たファンは指揮官の熱量に反応。「須藤監督、変えようとしてくれるよ」「相変わらず熱い」「本当に変わることを祈りたい」「須藤監督の熱い言葉、しびれる、心に響く」「取られても取り返していこう」「どのチームに行ってもブレない」「フルスロットル」「須藤さんらしいなぁ」と期待するコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）