´Ú¹ñ²ÏÆî¤òÏ¢ÆüË¬¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¼¡ÃË¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¾ìÍÑÃÏ¤òÃí»ë
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¼¡ÃË¤Ç¥È¥é¥ó¥×¥°¥ë¡¼¥×Áí³çÉû¼ÒÄ¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬11Æü¡¢µþµ¦Æ»²ÏÆî»Ô¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥Ï¥Ê¥à¥·¡Ë¤Î¡ÖK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊK¥¹¥¿¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×»ö¶ÈÍ½ÄêÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
²ÏÆî»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×Éû¼ÒÄ¹¤ÏÍû¸ºß¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¡Ë»ÔÄ¹¤È¶¦¤Ë¡¢û×º»Æ¶¡Ê¥ß¥µ¥É¥ó¡Ë°ìÂÓ¤ÎK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÍ½ÄêÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³ÊÖ´Ô¶¡Í¿ÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ÖÎéÆ¶¡Ê¥¦¥£¥ì¥É¥ó¡Ë¤Îµì¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¡Ê90ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ËÉßÃÏ°ìÂÓ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Íû»ÔÄ¹¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¿¥ï¡¼Å¸Ë¾Âæ¤Ç¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×Éû¼ÒÄ¹¤ò·Þ¤¨¡¢K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤ò¼«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¾å105¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë±è¤¤¤ÎÉßÃÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÎ©ÃÏ¾å¤Î¶¯¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÂÚºß·¿´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²ÏÆî¤ÎÃÏÍýÅªÍøÅÀ¤ä»Ô¤Î»ö¶È¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉßÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëû×º»´Á¹¾¡¦º½¤ÎÆ»¤òË¬¤ì¤¿Æ±»á¤Ï¡¢´Á¹¾¤Î¿åÊÕ´Ä¶¤ä¥¹¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É²ÏÆî¡¢û×º»Î¤¶¥Äú¸ø±à¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Î©ÃÏ¾ò·ï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢ã»Áê¸×¡Ê¥¦¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ë¸µÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡ËÀ¯Ì³¼óÀÊ¤È¤â¥½¥¦¥ë¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥Ò¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£ã»¸µ¼óÀÊ¤Ï¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï´ÚÊÆ´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢´ÚÊÆ´Ø·¸¤Î¿ÊÅ¸¤ò´ê¤¦ÍûÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢SK¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÖÃÂÙ¸»¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Î±ù¤Ç¤¢¤êSK¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹»ö¶ÈÁí³ç¼ÒÄ¹¤ÎÖÃÀ¿´¼¡Ê¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë»á¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÖÃ¼ÒÄ¹¤Ï11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥ó¥¯¥È¥¤¥ó¡ÊLinkedIn¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×Éû¼ÒÄ¹¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥Ò¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºÆ²ñ¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥×Éû¼ÒÄ¹¤Ï10Æü¡¢¥½¥¦¥ëÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤Î¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÇËèÆü·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWorld Crypto Forum¡¢WCF¡Ë2026¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áË¬´Ú¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×°ì²È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊWLFO¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£