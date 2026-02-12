「対立王」を電光石火で攻め落とすも…あっさり降伏した敵になぜか「最大の特権」を与えたハインリヒ1世の真意

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第16回

『「不決断の天才」とも呼ばれた “ドイツを作った男”の父…機が熟すのを待って“特権”を奪うハインリヒ1世の策略』より続く。

バイエルン侵攻、それは電光石火のごとく…

さて、時を戻して921年、思いのほか早くブルヒャルトがハインリヒの軍門に下ったことを知ったバイエルン大公領の貴族たちは、これに対抗すべくアルヌルフ悪公をハインリヒの対立王に擁立した。

するとハインリヒは日頃の慎重さをかなぐり捨てて電光石火、バイエルンに侵攻した。当時のバイエルン大公領の首都であるレーゲンスブルクに立て籠もるアルヌルフをハインリヒは包囲した。

アルヌルフは大した抵抗もせず降伏した。それはちょっと拍子抜けするぐらいあっさりしたものであった。仮にも対立王である。彼を担ぎ出したバイエルン貴族がよくも納得したものである。

いずれにせよここからアルヌルフとハインリヒの対立は条件闘争へと移行し、922年にはアルヌルフは司教、修道院長の叙任権をはじめとする諸特権を獲得したうえでバイエルン大公におさまっている。

ハインリヒは本領地のザクセンは別として、他のフランケン、シュヴァーベン、バイエルンの直接統治を諦め各大公の裁量に任せた。

そしてその裁量には司教や修道院長の叙任権も含まれている。

大教皇グレゴリウス7世と皇帝ハインリヒ4世が競演したヨーロッパ中世白眉のシーン「カノッサの屈辱」に代表される叙任権闘争などはまだまだ先の話である。9〜10世紀、ヨーロッパでは国王、諸侯による聖職者の叙任は当たり前のように行われていた。

俗人による教会の横領が進む

異教時代、各ゲルマン部族は領内に数多くの私有寺院を建立した。キリスト教化されるとこれらの寺院がそのまま私有教会、私有修道院となった。そしてそれらは設立者の私有財産とみなされていた。となればこれらを管理する司祭の人選も設立者の意のままであった。司教はこうした俗人領主の専横になにも抵抗できなかった。

教皇ザカリアスはカール大帝の父の小ピピンの時代、この悪弊を禁止した。大帝もまたいくつかの勅令でこれを支持した。だがこれらの禁令は教会法令集や勅令といった文書のなかだけでの話で実態は逆に「俗人による教会の横領」（オーギュスタン・フリシュ、野口洋二訳『叙任権闘争』）はますます進み、国王、諸侯は私有教会制の拡大解釈を繰り返しながら、ついには司教の選任権まで握ったのである。

当時の東フランクは人口500万（300万〜400万という説もある）で、司教区はオットー大帝の死亡時で38あったと言われている。そして東フランクの軍事力は騎士供出を含めて主としてこれら司教領の経済力が担ってきた。それは軍事力全体の3分の2を占めたという試算もある。

さらにはこの頃は王は特定の首都に定住し、そこから王国を統治するのではなく、各地を巡回し支配を行っていた。いわゆる巡回王権である。数百人に及ぶ宮廷の移動には、食料供給を始めとして莫大な費用がかかる。王領地には王の宿舎である王宮を建造できるが、それ以外になると司教都市や修道院がその役割を担うことになる。もちろん教会側の持ち出しである。国王の無償招待制というやつだ。だからこそ司教領や修道院は不入の権、免税特権を持っていたのである。

とすれば司教や修道院長の叙任権は、王にとってすこぶる重要であった。それをハインリヒはここは我慢のしどころ、と各大公に与えた。つまり大公による大公領の王朝的支配を認めたのである。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語