身体の後遺症と違い、理解されにくい「高次脳機能障害」。診断の流れと医療機関の選び方

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

診断の流れと医療機関の選び方

適切なリハビリを始めるためにも、また各種制度やサービスを利用するためにも正確な診断を受けることが必要です。退院後でも診断は可能です。

■診断までの流れ

急性期を脱して安心し、高次脳機能障害を見落とす場合もあります。結果として、適切な診断が出るまでに時間がかかることもあります。

治療の主体となる科は決まっていない

高次脳機能障害の診療をどこで受ければよいかは、発症時の状況や診断のタイミングによって異なります。

脳損傷が生じた直後、治療により状態が落ち着いたところで高次脳機能障害の診断が出ればリハビリ科に移り、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士のもとで機能回復につとめます。

診断が出ないまま退院した場合には、まずは適切な診断を求め、診断後は必要に応じて通院を続けます。診断後のリハビリは、規模の小さいところでも十分に可能です。

脳神経外科や神経内科、リハビリ科、精神科のほか、かかりつけの内科に通院しながらリハビリを続ける人もいます。

■医療機関の選び方

高次脳機能障害の診断は受けていないけれどなにかおかしい――そう思ったら、脳の画像診断ができる医療機関を受診しましょう。

検査と日頃の様子から診断をつける

高次脳機能障害の診断には、脳の画像検査だけでなく、認知機能の働きをみるための神経心理学的検査や、家族が生活のなかで気づいたことなども重要な情報となります。

■診断に欠かせない３つの確認

高次脳機能障害の診断には、脳損傷の程度や、損傷した部位を調べる脳画像検査が必要です。ただし、それだけですべてがわかるわけではありません。複数の検査や聞きとりの結果を組み合わせて、障害の程度や症状の詳細を確かめていきます。

脳を調べただけではわからない

脳機能は、綿密なネットワークで成り立っています。画像検査でわかるのは損傷の様子だけで、ネットワーク全体の変化の詳細まではわかりません。たとえば、画像検査で前頭葉に損傷が認められなくても、注意障害や遂行機能障害など、前頭葉の働きが深くかかわる症状が出る場合があります。

患者さんの人柄はそれぞれ違います。気がかりな様子があるといっても脳損傷によってどう変わったのかは、以前の状態を知る人からの情報が必要です。

高次脳機能障害の診断には、患者さんをひとりの人間として、全人的にみながら検査結果を参照することが欠かせないのです。

■脳の働きをみる評価法のいろいろ

どのような方法で脳機能の程度を評価するかは、現れている症状によって異なります。

